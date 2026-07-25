Famosa influencer asesinada por su esposo tras denunciarlo por abuso; él se habría quitado la vida después

El mundo de las redes sociales vuelve a vestirse de luto. A dos semanas de la muerte de la influencer Marie Claire González, se da a conocer el asesinato de la creadora de contenido, Sara Duffey. De acuerdo con los reportes de medios internacionales, su esposo fue quien le quitó la vida. Te contamos los detalles.

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Influencer Sara Duffey fue asesinada por su esposo / Redes sociales

¿Cómo murió la influencer Sara Duffey?

Todo ocurrió el pasado jueves 23 de julio en Oklahoma. El esposo de Sarah Duffey la atacó en múltiples ocasiones con un arma de fuego en su domicilio. Posteriormente, el atacante, identificado como Jeremiah Shawn, se quitó la vida.

La policía local llegó a la escena del crimen tras recibir la llamada de una vecina, quien contó que el hijo de Duffey había ido a su casa luego de presenciar el siniestro. Las autoridades solo pudieron corroborar la muerte de ambos.

Cabe mencionar que Duffey y Shawn estaban en un proceso de separación. De hecho, ella había solicitado una orden de protección contra él en 2021. En tanto que, durante el mes pasado, pidió una orden de alejamiento.

Los fans no han dudado en llenar sus redes sociales de mensajes lamentando los hechos y solidarizándose con la familia de la víctima. Hasta el momento, no se han dado más declaraciones sobre los hechos, por lo que se desconoce cuándo y cómo fueron los ritos funerarios.

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Influencer Sara Duffey y su esposo murieron hace algunos días / Redes sociales

¿Por qué Sara Duffey y su esposo Jeremiah Shawn se estaban separando?

De acuerdo con los reportes de medios internacionales, Sara Duffey había denunciado a Jeremiah Shawn por realizar actos impropios con menores de edad. La influencer indicó que su esposo, supuestamente, se estaba besando con una menor que pertenece al equipo de baloncesto al que entrena.

Cuando vio este acto, Duffey llamó a la policía. La autoridad acudió al lugar para arrestarlo. No obstante, este amenazó con quitarse la vida y huyó del lugar.

La madre de la adolescente también solicitó una orden de protección contra Shawn. Y es que, según sus declaraciones, el hombre amenazó a su hija para que guardara silencio sobre los mensajes y acciones inapropiados.

El caso conmocionó a la comunidad de Oklahoma. Hasta antes de todo esto, Shawn y Sarah siempre aparentaron ser un buen matrimonio. Una presentadora local dijo lo siguiente: “La violencia doméstica no discrimina. No te elige por tener una casa bonita, ni por tu situación social o económica; eso no importa”.

El esposo de Sara Duffey habría tocado a una menor de edad / Redes sociales

¿Quién fue la influencer Sara Duffey?

Sara Duffey, también conocida como Sara Gilson, era una estilista que usaba sus redes sociales para vender ropa y ofrecer sus servicios. Tenía dos hijos.

Allegados a ella abrieron un GoFundMe para recaudar fondos en apoyo a los pequeños. Hasta el momento, ha recibido casi 22 mil dólares. Según la descripción de la campaña, el dinero se ocupará para las necesidades básicas de los menores.

“Hemos creado esta campaña de GoFundMe para ayudar a los hijos de Sara a afrontar los difíciles días, meses y años que les esperan. Las donaciones cubrirán sus necesidades básicas, apoyo psicológico, educación, gastos funerarios y otros costos que surjan al iniciar este camino inimaginable sin su madre”, se lee.

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