Cuéntamelo, ya! interrumpe transmisión EN VIVO para anunciar una muerte: “logró cumplir su último deseo”

Luego de la conmoción que provocó la muerte del hijo de Aylín Mujica, una nueva noticia de luto volvió a sacudir al mundo del espectáculo. Durante una reciente emisión de Cuéntamelo Ya!, Cynthia Urías sorprendió al público al interrumpir el programa para compartir una dolorosa pérdida. Con la voz entrecortada, la conductora confirmó la muerte de una mujer que fue pieza fundamental en la vida de dos reconocidos actores. ¿De quién se trata y qué se sabe sobre sus últimos días?

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Cuéntamelo ya! de luto / Instagram

¿Quién murió? La triste noticia que dieron en Cuéntamelo Ya!

La emisión de Cuéntamelo Ya! arrancó con una noticia que tomó por sorpresa a los conductores y a la audiencia. Cynthia Urías confirmó la muerte de Chris Anne Affleck, madre de los actores Ben Affleck y Casey Affleck, una pérdida que ha conmocionado a Hollywood.

Con visible tristeza, la conductora informó al público: “Tenemos una noticia triste, lamentable. Chris Anne Boldt, la madre de los ganadores del Oscar, Ben y Casey Affleck, falleció a los 83 años”.

La noticia generó un momento solemne dentro de la emisión, donde incluso la conductora Gina Holguín reaccionó diciendo: “En paz descanse”.

Pese a que el fallecimiento ocurrió semanas atrás, fue hasta ahora cuando el caso cobró relevancia internacional tras la difusión de un obituario familiar que permitió conocer más detalles sobre sus últimos momentos.

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¿De qué murió Chris Anne Affleck, madre de Ben Affleck y Casey Affleck?

La muerte de Chris Anne Affleck ocurrió a los 83 años de edad tras enfrentar un agresivo cáncer de páncreas, una enfermedad que le fue diagnosticada meses antes de su fallecimiento.

De acuerdo con la información difundida por la familia y retomada por diversos medios internacionales, la madre de Ben Affleck recibió el diagnóstico a finales de 2025. Los médicos le habrían informado sobre un pronóstico complicado y una expectativa de vida limitada.

A pesar de las circunstancias, Chris Anne mantuvo una actitud positiva y permaneció rodeada de sus seres queridos. Según el obituario familiar, falleció de manera pacífica mientras dormía el pasado 2 de junio de 2026.

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Ben Affleck y su madre

¿Cuál fue el último deseo que cumplió Chris Anne Affleck antes de morir?

Uno de los detalles que más ha conmovido a los seguidores de la familia Affleck es que Chris Anne logró cumplir el que era considerado su último gran deseo.

Tras conocer el avance de su enfermedad, la mujer expresó que esperaba vivir lo suficiente para presenciar la graduación de su nieto, hijo de Casey Affleck. Ese momento llegó el 31 de mayo, cuando pudo acompañar a su familia durante la ceremonia.

Apenas dos días después de ese encuentro, Chris Anne Affleck falleció mientras dormía. La familia recordó este acontecimiento como uno de los momentos más significativos de sus últimos meses de vida.

Durante la transmisión de Cuéntamelo Ya!, también se destacó este hecho, señalando que la orgullosa madre consiguió ver un importante logro familiar antes de despedirse de sus seres queridos.

¿Quién fue Chris Anne Affleck, la mujer que impulsó la carrera de Ben Affleck?

Aunque muchos la identifican por ser la madre de Ben Affleck y Casey Affleck, Chris Anne Affleck construyó una trayectoria propia lejos de los reflectores de Hollywood.

Nacida en 1942, dedicó gran parte de su vida a la educación como maestra de escuela pública en Massachusetts y también colaboró activamente con iniciativas comunitarias enfocadas en la niñez y el bienestar familiar.

Tras su separación de Timothy Byers Affleck, asumió un papel fundamental en la crianza de sus hijos. Fue ella quien los motivó a desarrollar su interés por la lectura, el cine y las artes, alentándolos constantemente a perseguir sus sueños pese a las dificultades económicas que enfrentaban.

Con el paso de los años, Ben Affleck y Casey Affleck se consolidaron como dos de los actores más importantes de su generación y nunca ocultaron el profundo agradecimiento que sentían hacia su madre por el respaldo incondicional que les brindó.