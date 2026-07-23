Muere Plas Johnson, saxofonista de la Pantera Rosa que inmortalizó el famoso “turun-turun” del cine

La Pantera Rosa se quedó sin su voz más famosa. No, no hablamos de un actor ni de un doblaje: hablamos del saxofón que todos reconocemos apenas suena el “turun-turun” característico de la caricatura. Su intérprete, el músico estadounidense Plas Johnson, murió a los 94 años, dejando un vacío enorme en la industria musical de Estados Unidos.

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¿De qué murió Plas Johnson, el saxofonista de la Pantera Rosa?

La muerte de Plas Johnson fue confirmada por sus hijos, Eric Johnson y Stephanie Oliver, además de la estación de jazz KKJZ y medios estadounidenses vinculados a su ciudad natal.

El músico falleció el pasado 15 de julio en Granada Hills, un barrio ubicado en Los Ángeles, California. Apenas faltaban unos días para que celebrara su cumpleaños número 95.

Hasta el momento, la familia no ha revelado la causa oficial de muerte del reconocido saxofonista. Sin embargo, la noticia provocó numerosas reacciones entre músicos, aficionados al jazz y admiradores de la Pantera Rosa, quienes recordaron la enorme influencia que tuvo en la industria musical.

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¿Quién fue Plas Johnson y por qué se convirtió en una leyenda del saxofón?

Plas John Johnson Jr. nació el 21 de julio de 1931 en Donaldsonville, Luisiana, dentro de una familia estrechamente ligada a la música. Desde pequeño mostró interés por el canto y posteriormente descubrió su pasión por los instrumentos de viento.

Aunque aprendió a tocar varios instrumentos, fue el saxofón tenor el que terminó convirtiéndose en su sello personal. Su capacidad para adaptarse a distintos estilos musicales le abrió las puertas de la industria estadounidense.

Tras concluir su servicio militar, se mudó a Los Ángeles en 1954. Ahí comenzó a trabajar como músico profesional y rápidamente llamó la atención de productores y estudios de grabación. Con el paso de los años se consolidó como uno de los músicos de sesión más importantes de Estados Unidos, participando en miles de grabaciones que marcaron distintas épocas.

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¿Cómo nació el icónico tema de la Pantera Rosa que hizo famoso a Plas Johnson?

La interpretación que cambió la vida de Plas Johnson llegó en 1963 cuando el compositor Henry Mancini buscaba la sonoridad perfecta para una nueva película: The Pink Panther.

Mancini eligió a Johnson para ejecutar el solo principal de saxofón que acompañaría al personaje. El resultado fue una melodía elegante, misteriosa y seductora que rápidamente conquistó al público.

Con el paso de los años, el propio Mancini reconoció que había imaginado el tema pensando específicamente en el sonido del saxofonista. Gracias a esa colaboración nació uno de los temas más exitosos de la historia del cine, ganador de tres premios Grammy y considerado una de las bandas sonoras más influyentes de todos los tiempos.

La popularidad del personaje animado terminó convirtiendo a ese solo de saxofón en una referencia cultural que sigue vigente décadas después de su estreno.

¿Con qué artistas trabajó Plas Johnson durante su carrera como músico de sesión?

Hablar de Plas Johnson es hablar de uno de los músicos más solicitados de la industria estadounidense. Su talento lo llevó a colaborar con figuras legendarias de distintos géneros musicales.

A lo largo de su extensa carrera participó en proyectos de artistas como Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Marvin Gaye, B.B. King, Sam Cooke, Little Richard y Peggy Lee, entre muchos otros.

También trabajó junto a The Beach Boys, Tina Turner, Rod Stewart, Linda Ronstadt, Aaron Neville y Steely Dan, demostrando una versatilidad poco común que le permitió destacar tanto en jazz como en soul, rock, rhythm and blues y música popular.

Gracias a su capacidad para interpretar distintos estilos, llegó a participar en varias sesiones de grabación cada semana, convirtiéndose en una figura imprescindible detrás de muchos éxitos musicales del siglo XX.

¿En qué películas y series participó además de la Pantera Rosa?

Aunque gran parte del público lo identifica por el tema de la Pantera Rosa, la carrera de Plas Johnson estuvo profundamente ligada a Hollywood y la televisión estadounidense.

Su saxofón formó parte de múltiples bandas sonoras y producciones cinematográficas. Entre ellas destacan trabajos relacionados con películas como Touch of Evil (Sed de mal), The Party (El guateque) y proyectos vinculados al universo musical de Peter Gunn.

En televisión también dejó huella participando en grabaciones para programas como The Merv Griffin Show, The Odd Couple, Mannix y producciones asociadas a Mission: Impossible, donde colaboró en interpretaciones de música compuesta por Lalo Schifrin.

Aunque muchas veces permaneció fuera de los reflectores, su sonido estuvo presente en algunas de las producciones más importantes del entretenimiento estadounidense.