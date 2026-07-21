Participante de MasterChef sufre pérdida de ser querido y comparte mensaje: “Quería morir” ¿Sale del reality?

Una participante de MasterChef sufrió un complicado momento, luego de que se revelara que sufrió la muerte de un ser querido, apenas horas antes del inicio del reality. Ante esto, muchos comenzaron a especular sobre un posible abandono. ¿Qué pasó exactamente?

MasterChef Celebrity Colombia / Redes sociales

¿Quién es la participante de MasterChef que sufrió la muerte de un ser querido?

A solo unas horas del estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia, la actriz Lina Tejeiro sorprendió a sus seguidores al aparecer entre lágrimas para hablar de uno de los episodios más dolorosos que ha enfrentado recientemente: la muerte de Romeo, uno de sus perros.

Tejeiro, quien forma parte del elenco de celebridades que competirán en la cocina más famosa de la televisión colombiana desde este 21 de julio, explicó que durante mucho tiempo evitó hablar del tema porque el dolor seguía siendo demasiado intenso.

Ha sido un tema muy difícil de llevar. Yo no había tocado el tema porque me duele y porque tampoco me interesa buscar culpables en medio de todo. Lina Tejeiro

Esto lo relató apenas un poco antes de su ingreso al reality, por lo que comenzaron especulaciones de un posible abandono.

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La actriz Lina Tejeiro / Redes sociales

¿Lina Tejeiro abandonará MasterChef Celebrity Colombia tras muerte de ser querido?

La actriz Lina Tejeiro relató que en un principio creyó que su perro, Romeo, había sufrido una nueva crisis de pancreatitis, enfermedad que ya había enfrentado meses atrás y de la que aparentemente se había recuperado.

Sin embargo, un día, tras regresar de una clase de pilates, encontró a su mascota con vómito y diarrea con sangre, por lo que decidió llevarlo de inmediato a una clínica veterinaria:

Un día vuelvo de clase de pilates y él estaba con mucho vómito y diarrea, con sangre. (...) Yo lloraba, mejor dicho, que me quería morir. (...) Se descubrió que se estaban envenenando con algo que había en el patio. Lina Tejeiro

Poco después, Romeo sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió pese a los esfuerzos de los veterinarios por salvarle la vida.

Por otro lado, Lina Tejeiro confirmó que está embarazada (asumiéndose como madre soltera), por lo que espera que esta nueva etapa en MasterChef Celebrity Colombia sea de total plenitud para ella.

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¿Quién es Lina Tejeiro y a qué se dedica?

Lina Tejeiro es una actriz, modelo e influencer colombiana, quien comenzó su carrera artística cuando era una niña, convirtiéndose con el paso de los años en una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana.

Su primer gran éxito llegó con la telenovela Padres e hijos, donde interpretó a Samantha Pava. Posteriormente participó en importantes producciones como:



La ley del corazón,

La hipocondríaca,

La luz de mis ojos,

Muñoz vale por dos,

Chichipatos y

y Nuevo rico, nuevo pobre.

A lo largo de su carrera también ha sido protagonista de diversos proyectos teatrales y ha participado en campañas de importantes marcas.

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