Actriz mexicana, ex MasterChef Celebrity México, sufrió la muerte del “amor de su vida” en un accidente aéreo

Una reconocida actriz y comediante mexicana, vivió uno de los momentos más tristes de su vida, luego de que el “amor de su vida” muriera de manera trágica en un accidente aéreo, cuando tenía planes de convertirse en madre. Te contamos de quién se trata.

Pixabay

¿Quién es la actriz mexicana que sufrió la muerte del “amor de su vida” en un accidente aéreo?

Se trata de la actriz y comediante Anabel Ferreira, quien en entrevista para el programa El Mitangrit de Horacio Villalobos, para TVNotas, donde reveló uno de los episodios más dolorosos de su vida personal y profesional.

La famosa contó que, mientras atravesaba una complicada etapa en televisión, el hombre con el que planeaba formar una familia murió en un trágico accidente aéreo.

La confesión surgió luego de que la actriz recordara cómo, en la cima de su carrera, enfrentó problemas de salud, el rechazo de la industria televisiva y una pérdida sentimental que cambió para siempre su manera de ver la vida.

Te puede interesar: Querida actriz mexicana saltó de un piso 17 para evitar abuso y nadie lo supo hasta ahora

Anabel Ferreira / Redes sociales

¿Cómo fue el accidente aéreo en el que murió la pareja de Anabel Ferreira?

Durante la conversación, Anabel Ferreira recordó que en aquella época tenía la ilusión de convertirse en madre junto a su pareja. Sin embargo, todo cambió de manera repentina cuando él perdió la vida en un accidente aéreo.

La actriz describió aquel momento como una de las etapas “más espeluznantes” de su existencia. Incluso confesó que, tras la tragedia, se sintió viuda emocionalmente y nunca volvió a contemplar seriamente la posibilidad de tener hijos:

Mi hombre se mató en un accidente... Sí en un avionazo, muy feo. Entonces, y esto fue aparte, pues poquito después de que me sacaron de tele, no, no, no, no, qué época tan espeluznante, terrible Anabel Ferreira

La pérdida ocurrió poco tiempo después de haber sido apartada de la televisión, situación que terminó por hundirla emocionalmente. Según explicó, fueron años de incertidumbre, dolor y soledad.

Además, recordó que una delicada enfermedad la llevó a ser excluida de la televisión, ya que, aunque era apoyada por Emilio Azcárraga Milmo, “El Tigre”, la muerte del magnate terminó por afectarla:

Muere el señor Azcárraga Milmo. Llega la nueva administración, muere 97, llega la nueva administración y me saca de la jugada... tienes crisis de identidad porque dices, bueno, este no es que uno se crea de más ni nada, pero sí está uno consciente de sus capacidades histriónicas ¿no?, entonces este muchos proyectos, luego un veto... Es que fue absolutamente injusto. Anabel Ferreira

La actriz explicó que esa etapa detonó una fuerte crisis de identidad, pues consideraba que aún tenía mucho que ofrecer artísticamente y no entendía las razones detrás de su salida de la televisión.

Lee: Exintegrante de ‘MasterChef celebrity’ casi muere al defenderse de un abuso: “Pensaba que era mi culpa”

¿Quién es Anabel Ferreira y cuál es su trayectoria en televisión?

Anabel Ferreira es una actriz, comediante y conductora mexicana reconocida por su destacada trayectoria en la televisión mexicana, convirtiéndose en un rostro familiar durante las décadas de los 80 y 90.

Uno de sus proyectos más famosos fue ¡Anabel!, programa producido por Emilio Azcárraga Milmo para Televisa, donde realizaba sketches, imitaciones y personajes cómicos que la posicionaron como una de las comediantes más queridas de la época.

Años después, Ferreira participó en programas como La casa de la risa y Mujer, casos de la vida real, clásicos de la televisión mexicana.

En años recientes, Anabel Ferreira reapareció en la televisión gracias a su participación en MasterChef Celebrity México.

Tal vez te interese: MasterChef celebrity generaciones: Concursantes revelan la razón de ayudar a Anabel Ferreira, ¿estrategia?