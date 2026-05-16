Actriz de ‘La loba’ confiesa haber sido abusada por una mujer: “Nunca lo voy a olvidar”, ¿procedió legalmente?

Gabriela Roel, icónica actriz reconocida por participar en varias producciones de TV Azteca como ‘La loba’ y ‘Huérfanas’, sorprendió a todos al abrir su corazón y confesar que, a lo largo de su vida, ha tenido que enfrentar situaciones de abuso. La celebridad mencionó que una de sus perpetradoras habría sido una monja. Esto fue todo lo que dijo.

Gabriela Roel / Mezcalent

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¿Quién es Gabriela Roel, actriz que confesó haber sido abusada por una monja?

Gabriela Reyes Roel es una actriz mexicana que se hizo conocida por trabajar en varias telenovelas de TV Azteca. Es originaria de Chihuahua y actualmente tiene 66 años.

Comenzó su carrera artística en la década de los 80, cuando participó en la película ‘La casa que arde de noche’. En aquella época también hizo su debut en telenovelas al colaborar en ‘Pobre Juventud’. A partir de ese entonces, se le vio en varias producciones importantes como:

‘Yo no creo en los hombres’

‘Súbete a mi moto’

‘Prisionera’

‘Pobre diabla’

‘Secretos del alma’

‘Contracorriente’

‘Jeremías’

Uno de sus papeles más significativos fue en la bioserie de Lupita D’Alessio, lanzada en 2017, encarnando a la llamada ‘Leona dormida’. También se le ha visto en proyectos internacionales. En 2023, tuvo la oportunidad de participar en la cinta de terror ‘V/H/S85’, donde interpretó a una conductora que se vio atrapada en el sismo del 85 en México. Ha sido nominada en los Premios Ariel en la categoría de ‘Mejor actriz’.

En su momento, su expareja, Manuel Paulín, la acusó de presunto maltrato físico y verbal. Reveló que procedería legalmente en su contra.

Gabriela Roel / Mezcalent

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Así fue como Gabriel Roel confesó haber sido víctima de abuso por parte de una monja

Recientemente, Gabriela Roel fue invitada al pódcast ‘Perversiones de un café’. Durante la conversación, salió a colación el tema de las agresiones sexuales que habría sufrido a lo largo de su vida.

Si bien no hubo violación en ninguno de los casos, relató que sí la tocaron sin su consentimiento; desde personas desconocidas hasta gente que pertenece a la iglesia. Y es que, de acuerdo con su testimonio, durante la preparatoria, unas monjas la “toquetearon”. Lo más doloroso del tema fue que sus padres, principalmente su mamá, aparentemente no le creían al principio.

“Yo sufrí agresiones sexuales desde Delicias (Chihuahua). Afortunadamente, nunca se llegaron a concretar, pero sí hubo. Sí, (se lo dije a mis papás), pero la mamá no creía en nada. La primera vez fue con un hermano lasallista en sexto año. Nos toqueteaba mucho. Nunca voy a olvidar la caspa que le caía. Era toqueteo y nos trataba mal. Luego sí fue un tipo del campo, pero no logró nada; me lo cotorríe. Luego, en la prepa, monjas toqueteándonos, que tampoco nos creían”. Gabriela Roel

Señaló que, con el paso del tiempo, tanto su familia como las de otras víctimas tomaron en serio la situación y las defendieron. Aunque se siente afortunada de que la situación no haya pasado de un tocamiento sin autorización, confesó que todo esto sí le afectó bastante.

¿Por qué Gabriela Roel fue acusada de presunta violencia intrafamiliar?

Hace algunos años, el actor Manuel Paulín contó que había vivido con Gabriela Roel desde 2008 hasta 2009. Aseguró que el romance fue todo menos bonito, ya que, supuestamente, ella era muy agresiva.

Según lo que ha dicho a lo largo de los años, terminaron a causa de los celos excesivos de ella. También mencionó que, tras la ruptura, la actriz hizo de todo para que lo corrieran de TV Azteca. Incluso llegó a decir que, supuestamente, hubo un tiempo en el que fue víctima de amenazas y agresiones.

“Un hombre me sometió y me subió a la parte trasera de mi auto. Me pasearon y llevaron a los cajeros para sacar dinero. Lo más alarmante fue cuando se dirigieron a mi domicilio, pues me tenían muy bien ubicado. Sí, (creo que todo ha sido por mi ruptura con Gabriela Roel), pues me han llamado para decirme: ‘No sabes con quién te estás metiendo’. Además, en el carro me han puesto anónimos como '¡Cuídate!’”, relató.

Si bien mencionó que procedería legalmente, al final ya no se supo en qué acabó este caso, ya que ni Manuel ni Gabriela han hecho más comentarios del asunto.

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