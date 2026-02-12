Gabriela Roel revela intento de abuso y recuerda terrible acoso ¿de alguna personalidad de la industria?

La primera actriz Gabriela Roel, quien protagonizó la bioserie de Lupita D’Alessio, reapareció en una extensa entrevista realizada por Antonio Castañeda para el canal de YouTube “Perversiones de un café”. Durante la charla, la intérprete recordó los inicios de su carrera y sorprendió al revelar fuertes experiencias personales; entre ellas, el abuso sexual que sufrió cuando era niña.

Gabriela Roel recuerda abuso sexual que sufrió por parte de unas monjas. / Redes sociales

Mira: Julio Iglesias acusado de aberrantes perversiones por presunto abuso, ¡a sus 82 años puede pisar la cárcel!

¿Qué reveló Gabriela Roel sobre el abuso que sufrió en su infancia?

Todo surgió cuando Gabriela Roel hablaba de uno de sus personajes más entrañables: María Dolores Robledo, de la telenovela mexicana Yo no creo en los hombres (1991), que protagonizó con Alfredo Adame y Yolanda Andrade. En la trama, su personaje enfrenta un abuso sexual, lo que llevó a la actriz a confesar que ella también vivió acoso en la vida real por lo cual ese personaje le gustaba porque podía mostrar una parte de la realidad.

“Yo sufrí agresiones sexuales. No se llegaron a concretar, pero sí hubo acoso. Mi mamá no me creía. La primera vez fue un maestro, un hermano lasallista, en sexto de primaria; nos toqueteaba mucho. Nunca olvidaré que se le caía la caspa en el saco; era un toqueteo constante y nos trataba mal a varias estudiantes”.

Gabriela Roel también recordó otras dos experiencias un acoso y un intento de viola... a los 13 años: “El segundo fue un tipo en el campo, pero no lo logró Luego, en la preparatoria en Chihuahua, fueron unas monjas las que nos toqueteaban; nadie nos creía, pero después se descubrió que era verdad y decían ¿cómo es posible?”.

Roel añadió que el silencio fue su única opción en aquel momento: “Yo traía ese trasfondo. No podía contarle a mi papá, lo del tipo del campo, porque si se enteraba, mi papá norteño me lo imagino con la escopeta iba y lo mataba”.

Gabriela destacó la importancia de dar vida a ese personaje:“Fue un personaje increíble porque hombres y mujeres lo seguían. Fue un parteaguas para la época; hoy todo el mundo habla del abuso y del maltrato, pero en ese entonces no”.

Mira: Alfredo Adame acusa intento de abuso en su infancia por Cachirulo: “Me agarró y me espanté”

Gabriela Roel recuerda abuso sexual que sufrió por parte de unas monjas. / Redes sociales

¿Quién es Gabriela Roel, actriz que sufrió acoso y un intento de abuso?

Gabriela Roel es una actriz mexicana nacida el 13 de diciembre de 1959 en Delicias, Chihuahua. Se formó en teatro en la Universidad Autónoma de Chihuahua y en la UNAM, y comenzó su carrera artística a mediados de la década de 1980, primero en cine y teatro.

Debutó en la pantalla grande con La casa que arde de noche (1985) y poco después incursionó en la televisión con la telenovela Pobre juventud, iniciando una trayectoria sólida y constante que la ha convertido en un rostro habitual del cine, el teatro y las telenovelas mexicanas.

En cine ha participado en producciones como Gringo viejo, Tirano banderas, Asesino en serio, Jeremías y Los inquilinos, mientras que en televisión ha destacado en melodramas como Yo no creo en los hombres, La vida en el espejo, Prisionera, La loba, Siempre tuya Acapulco, Hoy voy a cambiar y La doña.

Además de su trabajo como actriz, en 2017 incursionó como compositora, al escribir el tema principal de la serie biográfica Hoy voy a cambiar, basada en la vida de Lupita D’Alessio, canción que se convirtió en uno de los éxitos más recientes de la cantante.

Mira: Enrique Iglesias se niega a apoyar a su papá Julio Iglesias en medio de escándalo sexual, ¡ya sabemos por qué!