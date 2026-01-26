Enrique Iglesias se niega a apoyar a su papá Julio Iglesias en medio de escándalo sexual, ¡ya sabemos por qué!

La semana pasada, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España archivó la denuncia que había en contra de Julio Iglesias por acusaciones de presunta agresión sexual, vejaciones y abusos laborales, y aunque la estrella internacional ya puede respirar tranquilo por el momento, esta situación volvió a sacar a flote las diferencias que sostiene con su hijo Enrique.

¿Por qué Enrique Iglesias se negó a apoyar públicamente a su padre?

Una fuente cercana al entorno familiar nos platicó que Enrique no quiso involucrarse para apoyar a su papá: “Sus 2 hermanos, Chabeli y Julio José (hijos también de Isabel Preysler), le pidieron que saliera a hacer un pronunciamiento a favor de su papá, pero supuestamente Enrique les dijo que no. Se negó a manifestar públicamente su apoyo”.

Nuestra fuente nos habló de esta negativa: “Para nadie es un secreto la distante relación entre Enrique y Julio. Al principio de su carrera, el primero acusó a su padre de no haberlo querido apoyar y hasta de vaticinarle que no tendría éxito. Sin embargo, el punto más crítico fue cuando Enrique logró la fama y Julio lo hirió al decirle: ‘Has vendido porque eres mi hijo’”.

¿Hubo un acercamiento entre Julio Iglesias y sus hijos en los últimos años?

Tras años de distanciamiento, trascendió que las cosas se habían arreglado un poco, ya que Julio incluso llegó a conocer a sus nietos, los hijos de Enrique, pero la realidad es que la herida sigue abierta. “En 2023, en un programa documental sobre Julio de una televisora española, participaron Chabeli y Julio José, pero Enrique se negó a dar su testimonio, y mientras que en el día de la madre generalmente hace posts para felicitar a su madre, Isabel Preysler, cuando es el día del padre o el cumpleaños de Julio, no hace ni una mención pública”.

Ahora, tras las acusaciones que enfrentó Julio, la fractura entre padre e hijo volvió a salir a relucir. “Chabeli y Julio José estaban muy mal, indignados por las acusaciones. Ellos están al 100% convencidos de la inocencia de su padre. Por eso creían conveniente lo del pronunciamiento. Eso sí, los 3 son muy unidos y se adoran”.

¿Los hijos de Julio Iglesias dudan de su inocencia?

Nuestra fuente nos explica: “No es que Enrique dude de la inocencia de su padre, también confía plenamente en él, pero si su papá no lo apoyó cuando él lo necesitaba, ¿por qué ahora se iba a involucrar en un asunto que, además, le podía perjudicar en su carrera, ya que con este pronunciamiento era seguro que le lloverían un sinfín de críticas? Seguramente lo hubieran acusado de falta de empatía con las supuestas víctimas”.

“Ante la negativa de Enrique, al parecer sus hermanos evaluaron la posibilidad de hacer el pronunciamiento ellos 2, pero el hecho de que Enrique no estuviera con ellos podría haber sido más dañino que benéfico, pues evidenciaría la distante situación familiar y podría haber dado a entender que Enrique no confiaba en su padre, aunque realmente este no fuera el caso. Finalmente, nos enteramos de que su padre les pidió que no dijeran nada y se mantuvieran al margen, que él se defendería solo, pues tenía todos los argumentos y pruebas suficientes para hacerlo”.

Sobre cómo interpretó Julio la negativa de Enrique, nuestra fuente nos dijo: “No sé ni siquiera si este llamó a su padre para manifestarle su apoyo. Ya no nos dijo nada. Julio estaba muy concentrado en limpiar su imagen de las acusaciones que ahorita ya fueron archivadas en España, porque la Fiscalía dijo que no se daban los requisitos exigidos por la ley para que la justicia de ese país pudiera investigar la denuncia, ya que los hechos no habrían ocurrido en territorio español, ni involucrarían a ciudadanos españoles”.

“Por el momento, todo ha parado. Ahora falta ver cómo seguirá la relación entre Enrique y su padre, que ojalá ya sea más cercana y sin ninguna herida del pasado, pues en el fondo los 2 se aman”.

¿Por qué están peleados Enrique Iglesias y su padre, Julio Iglesias?

Antes de empezar su carrera musical en 1995, Enrique Iglesias

Con su primer disco consiguió el éxito y vendió medio millón de copias en una semana.

Su padre no fue capaz de reconocerle su talento y le dijo que había vendido porque era su hijo.

Enrique siguió con su carrera. Hasta el momento ha vendido más de 70 millones de discos y se ha convertido en uno de los artistas latinos más importantes a nivel mundial.

