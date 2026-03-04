¿Hermana de Enrique Iglesias en peligro? Bajo fuego y embarazada vive angustia mientras estallan bombardeos

¡Se prendieron las alarmas! La familia de Enrique Iglesias vive horas de preocupación luego de que su hermana Ana Boyer revelara que está atrapada en Doha, Catar, en medio de una creciente tensión bélica en Medio Oriente. Lo que debía ser una etapa de felicidad por su embarazo se ha convertido en una situación llena de incertidumbre.

La situación ha llamado la atención de miles de seguidores que siguen de cerca la vida de Ana Boyer, especialmente porque su embarazo estaba entrando en la recta final y su intención era trasladarse a Europa antes del nacimiento de su bebé.

¿Por qué Ana Boyer, hermana de Enrique Iglesias, está atrapada en Catar durante los bombardeos?

La crisis comenzó luego de que el espacio aéreo de Doha fuera cerrado como medida de seguridad tras los ataques y operaciones militares que han escalado el conflicto en Medio Oriente. Como consecuencia, todos los vuelos fueron cancelados y cientos de personas quedaron varadas, entre ellas Ana Boyer, su esposo Fernando Verdasco y sus hijos.

La pareja planeaba viajar a España, pero la situación cambió radicalmente en cuestión de horas. Con el aeropuerto paralizado y sin rutas de salida inmediatas, la familia quedó bloqueada en la ciudad donde reside desde hace años.

La tensión internacional aumentó después de operaciones militares que involucraron a Estados Unidos e Israel, lo que provocó una fuerte reacción por parte de Irán. Los ataques posteriores y la posibilidad de una escalada mayor han generado alarma global y medidas de seguridad en varios países de la región.

¿Qué dijo Ana Boyer en Instagram sobre su embarazo y la guerra?

Con la preocupación a tope entre su comunidad de fans, Ana Boyer publicó una historia para calmar las aguas: “Muchas gracias por todos vuestros mensajes. Estamos bien y con la esperanza de que esto termine pronto”. El mensaje, breve y directo, confirmó que la familia permanece unida y alerta, pero tranquila, mientras esperan que la crisis remita y puedan retomar sus planes de viaje.

La socialité lleva una década instalada en Doha y se encuentra en la recta final de su embarazo: en diciembre anunció que espera una niña para esta primavera. Aunque su idea era viajar a España, el bloqueo aéreo alteró por completo la agenda

¿Fernando Verdasco, su esposo y sus hijos están seguros en Catar?

Sí. Además del parte de tranquilidad de Ana, Fernando Verdasco publicó en redes un panorama de Doha y mensajes de confianza en las autoridades locales. La pareja vive en la exclusiva zona de La Perla (The Pearl) y, según medios españoles, hace vida lo más normal posible dentro de las circunstancias, priorizando la seguridad familiar mientras las escuelas y actividades se ajustan al contexto

Verdasco y Boyer residen en Catar desde 2016; allí han construido su base familiar y profesional, con viajes frecuentes a España. Sus tres hijos han crecido entre Madrid y Doha, y ahora aguardan la llegada de su hermanita.

¿Quién es Ana Boyer, hermana de Enrique Iglesias y la socialité española que vive en Doha?

Ana Boyer es una socialité española, hija de Isabel Preysler y del fallecido economista y político Miguel Boyer. Desde 2016 reside en Doha, Catar, donde vive junto a su esposo y sus hijos en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, la isla artificial La Perla. Además de ser una figura mediática, Ana mantiene colaboraciones con marcas de lujo y ejerce como embajadora de firmas como Rabat, para la cual tenía programado un evento en Barcelona antes del cierre del espacio aéreo por la guerra en Oriente Medio.

Su embarazo actual, el cuarto, lo anunció en diciembre de 2025, revelando que esperaba una niña totalmente deseada. La socialité se encuentra en la recta final de la gestación y se prevé que dé a luz en la primavera de 2026, es decir, alrededor de mayo, según medios que han seguido de cerca su situación en Catar.

Su esposo es el extenista español Fernando Verdasco, con quien contrajo matrimonio en 2017. Juntos tienen ya tres hijos: Miguel (nacido en 2019), Mateo (2020) y Martín (2024), y esperan ahora a su primera hija. La pareja se instaló en Catar por motivos profesionales del deportista y ha mantenido allí su residencia familiar desde entonces. Verdasco se dedica actualmente a proyectos personales y actividades vinculadas al deporte tras su retiro del tenis profesional, mientras comparten una vida familiar estable lejos del foco mediático constante de España.