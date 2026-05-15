Fernanda Urdapilleta y su esposo, Ramsés Alemán, aparecen, entre lágrimas, con su bebé en hospital: VIDEO

El actor mexicano Ramsés Alemán, quien se convirtió en padre junto a Fernanda Urdapilleta hace unos días, enciendió la alarma de fans y seguidores, luego de compartir un video junto a su bebé en pleno hospital y con el rostro en lágrimas. ¿Qué pasó?

¿Será niño o niña? Te contamos los detalles de la revelación de género del bebé de Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán. / Foto: Redes sociales

¿Cómo anunciaron Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán el nacimiento de su hija?

El pasado 21 de abril, Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán dieron a conocer el nacimiento de su hija. Emocionados por este nuevo capítulo en sus vidas, los actores compartieron una imagen en redes sociales para presentar a su primera bebé.

Junto a la fotografía, la pareja dedicó un emotivo mensaje en el que expresaron su felicidad y celebraron la llegada de la pequeña, dándole una cálida bienvenida a la familia.

¡Por fin! El milagro de la vida se hace presente con un amor tan grande que no cabe en mi pecho… ¡Bienvenida al mundo, mi cielo! Eres el regalo más hermoso que Dios nos pudo mandar. Tu mami y yo te amamos con la vida, y serás por siempre nuestro tesoro más grande. Ramsés Alemán

A días del nacimiento de la pequeña, un video causa preocupación en redes sociales y los fans ya se preguntan lo que ocurrió con la bebé.

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¿Por qué Ramsés Alemán, esposo de Fernanda Urdapilleta, apareció llorando junto a su bebé?

A través de su cuenta oficial de TikTok, Ramsés Alemán compartió un video en el que aparece cargando a su hija. Aunque muchos comenzaron a preocuparse por las imágenes en las que se veía a una enfermera atendiendo a la recién nacida, la verdad era más sencilla.

En la grabación, se ve a Ramsés Alemán sufriendo mientras su hija recibía sus primeras vacunas. Además de las lágrimas del actor, el mensaje que acompañaba la publicación era claro:

“ Y si, no soy tan fuerte como pensaba… ”, escribió Ramsés.

En come comentarios muchos mostraron su comprensión hacia el actor, ya que es un momento difícil para algunos papás el ver a sus hijos llorar:



“Todos lloramos con esas vacunas de nuestros bebés”,

“Se siente horrible” y,

“Todos lloramos contigo”.

En el video se escucha al actor hablarle con ternura a la bebé para tranquilizarla mientras ella rompe en llanto tras la aplicación de la vacuna. “ Ya mi amor ”, dice Ramsés Alemán.

La tranquilidad llegó cuando los seguidores de la pareja supieron que se trataba de las tradicionales vacunas, asegurando que la salud de la pequeña está perfecta.

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¿Cómo se conocieron Ramsés Alemán y Fernanda Urdapilleta?

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán se conocieron en 2021 en la telenovela Mi fortuna es amarte, producción del fallecido Nicandro Díaz. Después de convivir durante varios meses en las grabaciones, entre ambos surgió una relación sentimental.

Tiempo después, la actriz de La CQ reveló que Ramsés ya le había llamado la atención desde que lo vio participar en Te doy la vida. Tras dos años de noviazgo, el actor decidió pedirle matrimonio durante un viaje que realizaron a California.

En entrevista con TVNotas, Fernanda confesó que la propuesta la tomó completamente por sorpresa y que no pudo contener las lágrimas por la emoción. Incluso contó que, aunque en su mente la respuesta era un rotundo “sí”, los nervios y el impacto del momento la dejaron sin palabras.

Antes de comprometerse, la pareja ya compartía hogar desde hacía tiempo. Tanto en redes sociales como en distintas entrevistas, ambos han demostrado el cariño y la admiración que sienten mutuamente, además de lo felices que aseguran ser en esta etapa de su vida juntos.

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