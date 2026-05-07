Ramsés Alemán y Fernanda Urdapilleta regresan al hospital a días del nacimiento de su bebé: ¿Qué les pasó?

Ramsés Alemán y Fernanda Urdapilleta anunciaron casi a finales de abril que ya son papás de una hermosa bebé, lo que enterneció a las redes sociales. A pocos días de la llegada de la bebé, los actores acudieron al hospital, lo que dejó a muchos seguidores preocupados. Ellos ya hablaron y explicaron el motivo por el que nuevamente estuvieron en el lugar. Acá te lo contamos.

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán están felices por esta nueva etapa de su vida. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuándo nació el bebé de Ramsés Alemán y Fernanda Urdapilleta?

La mañana del 21 de diciembre, Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán anunciaron el nacimiento de su bebé. Contentos compartieron una fotografía en sus redes sociales para dar a conocer a su primogénita.

En un tierno y enternecedor mensaje celebraron la llegada de su bebé y le dieron la bienvenida:

“¡Por fin! El milagro de la vida se hace presente con un amor tan grande que no cabe en mi pecho… ¡Bienvenida al mundo, mi cielo! Eres el regalo más hermoso que Dios nos pudo mandar. Tu mami y yo te amamos con la vida, y serás por siempre nuestro tesoro más grande”. Ramsés Alemán.

Esto parecía indicar que todo estaba bien, pero en redes sociales, Fernanda Urdapilleta mencionó que tuvo que volver al hospital, lo que causó preocupación entre sus seguidores tras el reciente nacimiento de su bebé.

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán anunciaron la llegada de su bebé a finales de abril de este 2026. / Foto: Instagram/@ramses_aleman.

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¿Por qué volvieron al hospital Ramsés Alemán y Fernanda Urdapilleta a días del nacimiento de su bebé?

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán volvieron al hospital a días del nacimiento de su bebé; esto fue informado por la propia actriz en sus historias de Instagram.

El motivo no fue por que peligrara la salud de la bebé o de alguno de ellos, incluso acudieron al hospital sin ella.

La razón fue para que a la actriz le quitaran los puntos tras dar a luz el pasado 21 de abril. La noticia dejó tranquilos a los seguidores de los actores que recién se convirtieron en papás. Cabe señalar que Fernanda dio a conocer que vivió momentos de crisis tras su parto. Por esta razón, había estado alejada de las redes sociales, Sin embargo, todo habría quedado ahí y hoy disfrutan a su bebé.

“Venimos a que me quiten los puntos”. Fernanda Urdapilleta.

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán informaron que regresaron al hospital para retirarle los puntos a la actriz. / Foto: Instagram/@fer_uf.

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¿Cuánto tiempo llevan de relación Ramsés Alemán y Fernanda Urdapilleta?

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán llevan más de cuatro años de relación. La feliz pareja que acaba de tener su primera hija se conoció en el año 2021 durante las grabaciones de la telenovela ‘Mi fortuna es amarte’.

Luego de diversos rumores de romance y, tras ser vistos fuera del set de grabación, oficializaron su relación ese mismo año.

Al cumplir dos años de novios, Ramsés le propuso matrimonio a Urdapilleta. La actriz aceptó y en mayo del 2025 se casaron primero por el civil y posteriormente la llevó al altar en la iglesia.

En noviembre de 2025, la pareja anunció que estaba esperando a su primer hijo y dejaron ver la evolución durante el embarazo en sus redes sociales.