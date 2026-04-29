Fernanda Urdapilleta revela FOTO de Ramsés Alemán ¡en modo papá! tras mensaje que desató preocupación

Ramsés Alemán y Fernanda Urdapilleta viven una nueva etapa: la de papás, la pareja reveló que su hija había nacido y ahora la actriz compartió tiernas fotos de su esposo en su nueva faceta, luego de que publicó un preocupante mensaje, ¿qué dijo? Te contamos todos los detalles.

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Ramsés Alemán y Fernanda Urdapilleta confirmaron el nacimiento de su primera hija. / IG: @fer_uf / @ramses_aleman

¿Cómo anunciaron el nacimiento de su hija Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán?

Ramsés Alemán y Fernanda Urdapilleta anunciaron el nacimiento de su hija el pasado 27 de abril a través de redes sociales, donde compartieron una fotografía tomada en el hospital en la que aparece la recién nacida junto a sus padres. La imagen muestra el primer momento familiar tras el parto, acompañada de un mensaje en el que el actor expresó:

“Por fin. El milagro de la vida se hace presente con un amor tan grande que no cabe en mi pecho… Bienvenida al mundo, mi cielo. Eres el regalo más hermoso que Dios nos pudo mandar. Tu mami y yo te amamos con la vida, y serás por siempre nuestro tesoro más grande”. Ramsés Alemán.

Por su parte, Fernanda Urdapilleta comentó: “Bienvenida, princesa, te amo hasta el infinito. Gracias por no soltarme nunca, Ramsés Alemán, eres el mejor esposo del mundo! juntos por y para siempre”.

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¿Qué mensaje preocupó a los fans de Fernanda Urdapilleta tras dar a luz?

La actriz Fernanda Urdapilleta compartió un mensaje en sus redes sociales que generó inquietud entre sus seguidores, luego de varios días con poca actividad tras el nacimiento de su hija. En su publicación, explicó el motivo de su ausencia digital: “Yo sé que he andado media desaparecida después del nacimiento de mi beba, pero han sido días bien complicados”, escribió.

Urdapilleta aclaró el estado de salud de su bebé, lo que dio contexto a sus palabras iniciales: “Gracias a Dios nuestra bebita está perfecta en todos los sentidos, estamos completamente enamorados de ella”.

Finalmente la actriz también compartió detalles sobre su experiencia personal en esta etapa, al mencionar: “El postparto a mí me está costando un poquito más de lo normal, ya habrá tiempo de chismearles todo. Por el momento me estoy concentrando en recuperarme y estar al 1000% para mí, para mi esposo y para mi hija”.

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Fernanda Urdapilleta publica foto de Ramsés Alemán con su hija. / IG: @fer_uf / @ramses_aleman

¿Cómo mostró Fernanda Urdapilleta la faceta de papá de Ramsés Alemán?

Fue noviembre de 2025 cuando Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán sorprendieron a sus seguidores al revelar que estaban esperando a su primer bebé y en marzo confirmaron el nacimiento de su hija.

A través de redes sociales, Fernanda Urdapilleta compartió una historia de Ramsés Alemán, donde aparece cargando a su hija y rodeados de un ambiente familiar. Además, la actriz de La cq y Papás por conveniencia le dedicó tiernas palabras a Alemán para expresarle su amor.

“Pensé que no podía amarte más, Ramsés, y luego te vi convertirte en papá y confirmé que te amo más que nunca”, escribió Urdapilleta en su historia de Instagram

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