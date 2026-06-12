¿César Bono se retira? El actor se sincera y destapa problemas de salud, ¡perdió la movilidad! “Dolores fuertes”

César Bono sufrió una aparatosa caída a inicios de año que alarmó al público sobre su estado de salud. Sin embargo, el actor sigue vigente en el teatro y la televisión, pero ¿piensa retirarse pronto? Te contamos los detalles.

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César Bono hablo sobre la posibilidad de su retiro. / Fotos: Redes sociales.

¿Cómo fue la caída de César Bono que alarmó al público?

Después de que César Bono presumió su primer tatuaje, encendió las alarmas del mundo del espectáculo cuando a principios de 2026 se informó que había sufrido un accidente en casa.

Pese a que la noticia se dio a conocer hasta inicios de año, el accidente ocurrió desde antes del 24 de diciembre de 2025, cuando el integrante de Vecinos se encontraba en el baño de su casa.

De acuerdo con el histrión, se trató de una fuerte caída que derivó en la fractura de dos costillas del lado izquierdo; sin embargo, logró superar el episodio gracias al uso de una faja y el apoyo constante de un paramédico.

“Estoy muy contento, pero con mucho dolor”, dijo para TVNotas. Desde entonces, no se habían dado a conocer nuevos detalles de su estado de salud.

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César Bono sufrió una aparatosa caída a inicios de 2026. / IG / YT

¿César Bono se retira por problemas de salud?

En un reciente encuentro con los medios, César Bono, quien se volvió viral por un momento de ‘ahogamiento’, confesó cómo se encuentra de salud actualmente luego de las complicaciones que ha enfrentado.

Cabe recordar que, además de su caída hace unos meses, el actor tuvo nueve infartos en 2018 que hasta el día de hoy siguen generando secuelas, principalmente en temas de movilidad:

“Me encuentro bien, pero con problemas de movilidad que existen desde que tuve los infartos, o sea, no es nada nuevo. He ido a todas las terapias que se puede, pero mi mejor terapia es el trabajo”. César Bono

Al ser cuestionado sobre su retiro, negó que sea una posibilidad, aunque no desea morir en el escenario. “Mientras el corazón haga ‘tacataca’ hay que darle. Todos nos morimos del corazón…Cuando el corazón se para, ahí te mueres”, concluyó.

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¿Cuál es la condición médica con la que vive César Bono?

Antes de asegurar que seguirá presente en los escenarios, César Bono reveló el devastador diagnóstico que lo acompaña desde que sufrió nueve infartos hace más de cinco años.

De acuerdo con el histrión, perdió completamente la movilidad de su mano izquierda, pero eso no le impide seguir sus actividades normales dentro y fuera de las cámaras.

“Durante el día es molesto, pero en la noche ya son dolores fuertes”, confesó César Bono, quien vive con dolor crónico, pero sin planes de renunciar a su carrera artística.

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