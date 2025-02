César Bono enfrenta un devastador diagnóstico: “No hay nada que hacer”

A sus 74 años, el actor César Bono continúa trabajando y recientemente asistió a la presentación de la nueva temporada de ‘Vecinos’, serie en la que ha participado por años. A pesar de los problemas de movilidad que ha enfrentado tras varios infartos cerebrales, Bono se siente satisfecho de seguir siendo independiente en su vida diaria.

Sin embargo, no todo es fácil para el actor. Recientemente, su terapeuta físico le dio una noticia difícil de asimilar: la pérdida total de movilidad en su mano izquierda, una condición irreversible que ha tenido que aceptar.

“Ya me dijo la terapeuta que ya no hay nada que hacer, ahora sí que murió antes que yo, menos mal que fue la mano. Yo llevo una vida normal de bañarme, trabajar todos los días, pero cuando llega la noche, la mitad de mi cuerpo está cansado de cargar la otra parte de mi cuerpo que no funciona”. César Bono

Mira: César Bono estuvo a punto de perder la vida por una bacteria en la boca: “Me decían ‘no tienes nada’”

César Bono se tatúa junto a sus hijos / IG / YT

César Bono, ¿de qué está enfermo?

El actor reveló que esta condición es consecuencia de varios infartos cerebrales que sufrió en 2018. Dichos episodios afectaron su hemisferio derecho, lo que provocó la pérdida de movilidad en su lado izquierdo.

A pesar de esta situación, Bono sigue encontrando formas de adaptarse a su día a día y mantener una rutina activa.

Además de la falta de movilidad, el actor reconoce que otro de los desafíos que enfrenta es el dolor crónico, el cual se intensifica durante las noches.

“Durante el día es molesto, pero en la noche ya son dolores fuertes. Vivo con mi hijo César, pero más que apoyarme, es como mi roomie, somos dos solterones en un departamento”, compartió con humor.

César Bono se tatúa junto a sus hijos / IG / YT

¿César Bono se mudará a la Casa del Actor?

Aunque actualmente sigue llevando una vida independiente, Bono no descarta la posibilidad de mudarse en un futuro a la casa del actor, un refugio para artistas retirados.

“Si hace muchos años hacíamos la broma con Macaria que íbamos a pedir la casa del actor’ y sí lo pensé, no por la cuestión de que me mantengan, pero lo pensé al respecto de no darle lata a la familia. Pero gracias a Dios me baño solo, voy al baño solo... el día que no pueda, lo consideraré”, expresó con sinceridad.

Mira: César Bono debatió con otros famosos sobre la paternidad

César Bono recuerda a Tongolele, vedette que falleció hace unos días

El pasado lunes 17 de febrero, el mundo del espectáculo despidió a Yolanda Montes, Tongolele, una icónica vedette mexicana. César Bono recordó con nostalgia el impacto que tuvo en él cuando la conoció en persona.

“Yo había visto muchas películas y programas de televisión, pero el día que trabajé con ella y fui su compañero en el Teatro Blanquita, les juro que yo no lo podía creer. Esa cara que tenía, esos ojos verdes que tenía, ese cuerpo que tenía... no lo podía yo creer”, rememoró con admiración.