César Bono estuvo a punto de perder la vida por una bacteria en la boca: “Me decían ‘no tienes nada’”

Tras confesar que tenía fuertes problemas de movilidad por un accidente cardiovascular, César Bono volvió a preocupar a sus seguidores al contar que estuvo a punto de fallecer a causa de una bacteria en su boca.

En un encuentro con la prensa, el actor relató que, hace algunos años, se sintió mal durante una obra de teatro, por lo que fue revisado por un médico, quien le comentó que tenía una peligrosa bacteria en la boca que era muy difícil de tratar.

“Sentí que me iba a morir, nunca me he desmayado y en escena sentí que me iba a caer. Me trató un doctor que su especialidad era cuello, cabeza y boca, me explicó que por esas bacterias te puedes morir porque al estar en tu boca, que es húmeda y con una temperatura especial, se desarrolla a lo canijo, o sea, no hay nada que la ataque”. César Bono

Aunque previo a este incidente ya había acudido con varios médicos, todos le decían que no tenía nada, a pesar de sus síntomas.

“Me revisaban de todo y me decían ‘no tienes nada’ y yo decía ‘cómo no tengo nada si siento que me está llevando el tren’”, indicó.

Afortunadamente, el especialista que le detectó la bacteria pudo mandarle un tratamiento adecuado, por lo que con el tiempo se curó: “Aquí estoy”, concluyó.

César Bono y sus problemas de movilidad

Hace algunos días, César Bono fue captado por la prensa en silla de ruedas. Al cuestionarle el motivo, mencionó que se encuentra bien de salud, pero tiene algunos problemas de movilidad por un accidente cardiovascular.

“Bien, fíjate que bien de salud, con los problemas de movilidad desde que tuve el accidente cardiovascular, pero en cuanto a la salud, bien; en cuanto al cerebro, bien, bendito sea Dios, trabajando” César Bono

Si bien no quiso entrar en detalles sobre su condición, se mostró muy positivo y aseguró que seguirá trabajando, pues es algo que le da mucha satisfacción.

Recordemos que fue en 2018 cuando César Bono sufrió nueve infartos: uno al miocardio y ocho cerebrales, los cuales le han generado fuertes secuelas que lo alejaron de los escenarios, por lo que tuvo que recurrir al uso de un bastón y ahora de una silla de ruedas.

