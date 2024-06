César Bono revela que Octavio Ocaña se le manifestó en un foro: “Me conmovió muchísimo”

El próximo mes de octubre, se cumplen tres años del sensible fallecimiento de Octavio Ocaña. El actor, de en ese entonces 22 años, perdió la vida durante una persecución policíaca en el Estado de México.

La celebridad sigue en el corazón de todos sus fanáticos, incluidos sus compañeros de trabajo. Tal es el caso de César Bono, quien en un reciente encuentro con la prensa recordó cuando lo conoció y reveló que, tras su deceso, “su espíritu se manifestó”.

Recordemos que Bono trabajó por muchos años junto a Octavio en la serie ‘Vecinos’. En dicho proyecto, César interpretaba al personaje de Frankie Rivers, quien era el padre de Benito Rivers, papel encarnado por Ocaña.

Octavio Ocaña se robó el corazón con el personaje de Benito. / Facebook: Vecinos

Checa: César Bono confiesa que su problema de salud es hereditario: “Mis tíos paternos también lo sufrieron”

Así fue como Octavio Ocaña y César Bono se conocieron

Durante su encuentro con los medios, el también comediante platicó cómo fue que él y Octavio Ocaña se conocieron, justo antes de arrancar la primera temporada de ‘Vecinos’.

“Llego y le digo ‘oye, que vas a ser mi hijo en la serie’ y me dice ‘sí’. Le digo ‘te vas a llamar Benny’ y me dice ‘sí’ y le digo ‘ya, en la vida real ¿cómo te llamas?’ y me voltea a ver hacia arriba, en ese entonces tenia 5 años, y me dice ‘me llamo Octavio’”, expresó.

Para el histrión, este primer encuentro le causó mucha conmoción, pues en ese entonces había sufrido la perdida de un amigo que se llamaba igual que él: “Me impactó mucho. Ahora te lo platico y ahora Dios me quitó dos Octavios”, dijo.

El famoso también reconoció que Octavio Ocaña fue una pieza fundamental para el éxito de ‘Vecinos’, pues el público había quedado “encantado” con su personaje.

No te pierdas: César Bono brincándose la fila para cobrar su pensión ¡paparazzi!

Octavio Ocaña se le manifestó a César Bono

La celebridad contó que aún sigue extrañando a Octavio Ocaña y platicó que, en su momento, llegó a sentir la presencia del joven. Según su relato, estaba grabando el capítulo especial que se le hizo a Octavio en ‘Vecinos’, cuando sintió algo que lo conmovió.

“Después de que se fue, hicimos un programa especial, en el que hablábamos por teléfono con él, que se había ido a trabajar al otro lado del mundo. Cuando acabo de hablar con él, se supone, por teléfono, volteo y estaba en un gran espectacular la foto de él. Me conmovió mucho” César Bono

Para finalizar, narró que Octavio solía jugar futbol con los técnicos del programa y, cuando lo regañaban por llegar tarde a las grabaciones, solía decir, al igual que su personaje, que él no quería ser actor, sino futbolista.

Mira: César Bono nos confiesa que la mujer que se ha apoderado de su casa ha amenazado con “levantarlo”

Los padre de Octavio Ocaña / Instagram: @analucianaocaa