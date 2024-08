Kimberly ‘La más preciosa’ sufre accidente junto a su mamá en transmisión en vivo; ¿cómo están?

La influencer Kimberly ‘La más preciosa’, tuvo accidente automovilístico mientras viajaba con su madre y hacía una transmisión en vivo en redes sociales.

Todo sucedió porque Kimberly estaba realizando una de sus populares transmisiones en vivo mientas manejaba su camioneta en compañía de su madre. En el transcurso tuvo una tensa discusión con la señora y terminó por perder el control del vehículo y chocó contra un muro.

El accidente sucedió mientras Kimberly iba de reversa y, visiblemente molesta, admitió: “Choqué. Ahora sí le partí la m*dre a la camioneta, hermanas, pero pues ni modo”.

A pesar del impacto, Kimberly continuó con la transmisión y trató de mantener la calma. Comentabaa sus seguidores: “Vamos a desestresarnos, hermanas”. Sin embargo, se notó que el golpe había sido considerable, ya que Kimberly mencionó que su camioneta sonaba ‘rara’ tras el choque.

Discusión entre Kimberly ‘La más preciosa’ y su mamá mientras manejaba y transmitía en vivo al momento del choque

La situación sucedió porque le llegó un mensaje a la influencer y al parecer era de su esposo Óscar Barajas, por lo que la señora comenzó a insultarlo y esto aparentemente contribuyó al nerviosismo de Kimberly quien se mostró molesta tratando de impedir que su madre siguiera hablando de él, hasta que terminó por estamparse en el muro.

Óscar y Kimberly se casaron / Alejandro Isunza

De hecho después del incidente, la mamá de Kimberly sugirió que el accidente se debió a los nervios de su hija por los comentarios hacia Óscar. Kimberly trató de mantener la situación bajo control y le pidió a su madre que no hablara más del tema: “Mejor no me hagas hablar”, indicó.

Afortunadamente, el accidente solo causó daños materiales y no resultó en lesiones para ninguna de las dos. Sin embargo, este es otro episodio en el que la influencer crea polémica después de la pelea que tuvo con su esposo y que documentaron en redes hace unos días.

