César Bono se tatúa por primera vez a los 74 años ¡Este fue el gran diseño! VIDEO

César Bono está de manteles largos, no solo se mostró más que contento por los éxitos que ha tenido a lo largo de su carrera en la industria del espectáculo, sino que también dio a conocer a la prensa que, por primera vez, ¡se tatuó el brazo!

Pese a que, a lo largo del año, preocupó a sus seguidores por sus complicaciones de salud. En esta ocasión, se dejó ver al público con un gran ánimo por lo que ha logrado en toda su carrera y por culminar un año más.

César Bono se tatúa junto a sus hijos

César Bono ha estado delicado de salud

Recordemos que César fue captado con un bastón y, en otras ocasiones, estuvo en silla de ruedas, lo cual encendió las alarmas. Por esta razón, el también conocido como ‘Francisco Ríos’ en ‘Vecinos’ comentó a TVNotas a que se debía su poca movilidad.

“Estoy jodido de la movilidad. No puedo recuperarla. Tengo mi mano espástica. Le doy órdenes y simplemente no se abre. No obedece. Los infartos fueron del lado derecho, pero provocan que se pierda la movilidad del lado izquierdo”, dijo el actor.

No obstante, aseguró que toma terapia y tratamientos para continuar con su vida habitual: “Tomo una pastilla diaria para la presión. Llevo un tratamiento con imanes, acupuntura y toques eléctricos. Y me meten a un tanque con agua”, mencionó.



¿Qué se tatuó César Bono?

Ahora, el histrión sorprendió a la prensa con la revelación de que se tatuó, por primera vez, la piel. Luego de que habló un poco sobre su carrera, así como lo mucho que lamenta la muerte de Silvia Pinal, aprovechó la oportunidad para presumir su diseño a las cámaras.

En un encuentro con la prensa, Bono se dijo muy agradecido por todas las oportunidades que ha tenido de trabajar, pese a su edad. No obstante, lo que acaparó los reflectores fue que se impregnó tinta en la piel. ¿Qué se tatuó?

“Miren, me acabo de tatuar. Les enseño, de viejito. No duele, levántale. Vean qué es, les digo lo que es, 1440. ¿Saben qué es eso?”, compartió Bono.



César Bono revela el significado de su tatuaje

Los reporteros le hicieron caso al actor, levantaron su chaqueta y, se sorprendieron por el diseño de su antebrazo. ¡Es un número! Por esta razón, le cuestionaron el significado y César respondió:

“1440, son los minutos que tiene un día. 24 horas tiene estos minutos y es lo que tienen que ser felices ustedes, porque Dios les dio la vida para que sean felices, día con día. Entonces, les deseo que 1440 minutos sean ustedes muy felices”, concluyó.



