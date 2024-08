César Bono confiesa que tiene fuertes problemas de movilidad: ¿Cuál es la razón?

Desde hace varios meses, la salud de César Bono ha preocupado a la industria del entretenimiento. Al principio, el actor comenzó a usar un bastón, y ahora se le ha visto en una silla de ruedas, lo que sin duda ha encendido alarmas respecto a su estado de salud.

El intérprete de ‘Francisco Ríos’ en la famosa serie ‘Vecinos’ del canal Las estrellas confesó que está enfrentando problemas de movilidad. Sin embargo, en su viva voz habló de su estado de salud y de a qué se debe su falta de movilidad.

César Bono nos confesó que sigue trabajando porque “tiene que comprar el súper”

En nuestra edición 1428, pudimos hablar con el actor César Bono quien habló por qué no puede mover su mano izquierda y al respecto nos contó: “Estoy jodido de la movilidad. No puedo recuperarla. Tengo mi mano espástica. Le doy órdenes y simplemente no se abre. No obedece. Los infartos fueron del lado derecho, pero provocan que se pierda la movilidad del lado izquierdo”.

Aunque este problema es irreversible, toma terapia: “Tomo una pastilla diaria para la presión. Llevo un tratamiento con imanes, acupuntura y toques eléctricos. Y me meten a un tanque con agua”.

Le preguntamos si ha pensado en el retiro y nos contestó: “Para nada. Me hace bien trabajar y voy a seguir haciéndolo. Claro que me veo en la tele y me dan ganas de llorar porque me veo muy jodido. Ni modo. Parezco de campo de concentración. Pero ahí seguiremos”.

César Bono, finalizó. “Quiero estar en el escenario hasta un día antes de morir. Hay que seguir comprando el súper. Y apoyo con mucho gusto económicamente a mis hijos y a mis nietos. Prefiero trabajar para ellos que para mi”.

@AlexIsunza / TVNotas

¿Por qué César Bono está perdiendo la movilidad?

Ahora recientemente el famoso actor fue captado por las cámaras del programa de espectáculos ‘De primera mano’, ya que asistió como padrino a la obra de teatro ‘Toc Toc’, en la cual participa su hijo, Leonardo Bono.

La prensa se sorprendió al ver a Bono en una silla de ruedas. Debido a esta situación, el actor mencionó que, en general, se encuentra en un estado de salud bastante bueno. Sin embargo, reconoció que ya tiene problemas de movilidad.

“Bien, fíjate que bien de salud, con los problemas de movilidad desde que tuve el accidente cardiovascular, pero en cuanto a la salud, bien; en cuanto al cerebro, bien, bendito sea Dios, trabajando”. César Bono

El actor no quiso entrar en más detalles respecto a su estado de salud, pero se mostró positivo a pesar de las dificultades físicas, ya que sigue trabajando, lo que le da una gran satisfacción.

Recordemos que fue en 2018 cuando César Bono sufrió nueve infartos: uno al miocardio y ocho cerebrales, los cuales le han generado fuertes secuelas que lo alejaron de los escenarios, por lo que tuvo que recurrir al uso de un bastón y ahora de una silla de ruedas.

¿Quién es César Bono?

César Bono es un actor, comediante y actor de doblaje mexicano. Es conocido por su larga carrera en el teatro, el cine, la televisión y la radio en México. A lo largo de su trayectoria, ha participado en una amplia variedad de producciones, pero es especialmente reconocido por sus papeles cómicos.

Uno de sus papeles más icónicos es el de “Francisco Ríos”, apodado “Frankie Rivers”, en la serie de televisión “Vecinos”, una comedia producida por Televisa que ha sido muy popular en México. En esta serie, César Bono interpreta a un actor frustrado que escribió un guion titulado “Ríos de amor” y que constantemente hace referencia a su única película, aunque nadie parece recordar su participación en ella.

Además de su trabajo en televisión, Bono ha tenido una destacada carrera en el teatro, participando en numerosas obras a lo largo de las décadas. También ha prestado su voz para doblaje en películas y series animadas, incluyendo la voz de “Mate” en la versión en español latino de las películas de “Cars” de Pixar.

