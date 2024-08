Daniel Arenas aclara su salida del programa ‘Hoy día’ con una extensa carta en redes sociales

El pasado 1 de agosto, Daniel Arenas sorprendió a todos al anunciar su renuncia al programa matutino de Telemundo, ‘Hoy día’, conducido por Penélope Menchaca, Carlos Calderón, Andrea Meza y Chiky Bombom.

Arenas explicó que su salida se debió a razones personales, aunque no especificó cuáles. Aclaró que su decisión no estuvo relacionada con Telemundo. Además, expresó su profundo agradecimiento hacia la empresa y sus compañeros por el trato que recibió durante el año y medio que estuvo con ellos.

Daniel Arenas

“Es una decisión muy personal. Nadie me está despidiendo de la empresa. No hubo ningún problema. Amo y adoro a Telemundo. Estoy inmensamente agradecido por la oportunidad que me brindaron. En la vida, hay ciclos que se cierran”.