Niurka Marcos y su novio presumen su amor con fotos y ¡en redes se enciende la polémica!

Hace algunos días, Niurka Marcos sorprendió a todos al anunciar que se había dado una nueva oportunidad en el amor con un galán que se hace llamar ‘Bruno, el príncipe’ en la plataforma de Instagram, y quien es 20 años menor que ella.

‘Mamá Niu’ usó sus redes sociales para compartir el video de la propuesta. En dicho clip, se ve a Bruno haciéndole la gran pregunta a Niurka, en un lujoso restaurante de la CDMX.

“Nos llegó el amor. Contigo sí o sí” Niurka

Por supuesto, sus fanáticos se mostraron muy contentos por su noviazgo y hasta aplaudieron que se haya conseguido su “propio colágeno natural.

Niurka Marcos presume a su novio con pícaras fotos

Hace unas horas, Niurka volvió a usar su Instagram para presumir un video muy atrevido junto a su nuevo amor. En dicho clip, se ve a la vedette y su pareja en un sitio privado. Junto al video, escribió la siguiente dedicatoria:

“You & Me” Niurka

Al contrario de la propuesta de noviazgo, la nueva publicación tuvo reacciones más polarizadas. Si bien algunos aplaudieron que haya encontrado el amor, otros afirmaron que el video era “sumamente vulgar” y hasta la acusaron de tener una “relación falsa”.

“No sé pero veo algo extraño en él. Es como si realmente solo estuviese actuando”, “Vivan los novios”, “Otro mantenido”, “Vulgar”, “Solo gente envidiosa critica”, “No sé por qué se ofenden”, “Cómo critican, que seas feliz”, “Asco”, señalaron algunos usuarios.

Hasta el momento, Niurka no se ha pronunciado ante las críticas. No obstante, todo indica que no le interesan los malos comentarios y seguirá presumiendo su amor al mundo.

¿Quién es el novio de Niurka Marcos?

Aunque Niurka no ha dado muchos detalles de su nuevo galán, comentó que tiene 37 años, es decir, es menor que ella por 20 años. No obstante, esto no quiere decir que ella sea su “sug.. mo…”, pues él trabaja y la consiente mucho.

Hasta donde se sabe, en redes sociales tiene el usuario @bruno_espino07 y cuenta con 4 mil seguidores, los cuales aumentaron significativamente tras confirmarse su relación con Niurka. Según sus redes, es modelo, actor y bailarín. En sus fotografías, se nota es aficionado del ejercicio, así como de viajar.

