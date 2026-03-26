César Bono habla de su ‘ahogamiento’ durante una transmisión en vivo y aclara lo ocurrido; ¿estuvo en peligro?

El actor mexicano César Bono, uno de los rostros más reconocidos en la comedia y el teatro nacional, vivió un preocupante momento durante una transmisión en vivo de hace unos días, cuando casi muere ahogado mientras comía una pieza de pollo. El episodio se volvió viral y ahora queda como una anécdota. Bono habló recientemente con TVNotas y esto fue lo que nos dijo.

César Bono se tatúa junto a sus hijos / IG / YT

¿César Bono estuvo a punto de ahogarse durante una transmisión en vivo?

El actor César Bono tuvo un episodio cercano a la muerte, razón por la que su nombre estuvo en redes sociales y programas televisivos. César se encontraba disfrutando de una comida junto a dos personas más en un restaurante ubicado en Guatemala.

No obstante, el ambiente cambió de forma abrupta cuando, tras comer un trozo de pollo frito, el actor comenzó a tener problemas para respirar. En cuestión de instantes, lo que parecía una comida tranquila se convirtió en una emergencia, ya que presentó evidentes señales de asfixia.

Quienes lo acompañaban reaccionaron de inmediato para intentar ayudarlo, mientras la transmisión continuaba en vivo. El momento fue presenciado por varios usuarios en tiempo real, e incluso se escuchaban voces al fondo exclamando con preocupación: “ Se está ahogando, se está ahogando ”.

Afortunadamente, pese al susto, se confirmó que César Bono logró recuperarse sin consecuencias graves. El actor pudo estabilizarse tras el episodio, lo que generó alivio entre sus seguidores y el público en general.

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¿Qué dijo el actor César Bono sobre su ahogamiento en un restaurante?

La salud del actor César Bono es algo que ha preocupado a fans y colegas. Tras lo sucedido en dicha transmisión en vivo, el actor fue abordado por TVNotas y habló abiertamente sobre lo que ocurrió en Guatemala:

Les doy un consejo a ustedes, cuando estén comiendo, no hablen. (...) Se me fue chueco y entonces la gente gritaba ‘Se ahoga, se ahoga’. O sea, nada más se me fue chueco, yo ni mi asusté. César Bono

El actor comentó que se encontraba comiendo “Pollo campero”, un restaurante típico de Guatemala, cuando pasó el incidente. Bono se encontraba con una persona que lo estaba entrevistando y una pata de pollo fue la culpable de que se le “atorara":

“ Con una pierna. (...) Me la hubiera comida y luego le hubiera dicho (sin comer y hablar al mismo tiempo) ”, dijo el actor.

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¿Qué problemas de salud ha tenido César Bono en los últimos años?

En años recientes, la salud de César Bono ha sido algo recurrente en redes, pues ha sufrido distintos problemas médicos que han afectado de manera significativa su calidad de vida.

El episodio más grave ocurrió en 2018, cuando el actor padeció varios eventos cerebrovasculares (ocho infartos cerebrales), además de un infarto cardíaco. Estas complicaciones le dejaron secuelas neurológicas permanentes, impactando de forma severa su capacidad de movimiento.

Posteriormente, en 2022, fue hospitalizado a causa de una úlcera gástrica que derivó en una hemorragia, así como por una infección intestinal provocada por la bacteria Clostridium difficile.

Más recientemente, a finales de 2025, sufrió un accidente doméstico que resultó en la fractura de dos costillas del lado izquierdo, lo que agravó las molestias físicas que ya enfrentaba.

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