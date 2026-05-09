Eiza sorprende con impactante cambio de figura, ¡está musculosísima! FOTO

Eiza es una destacada actriz mexicana que ha ganado notoriedad en Hollywood, pues ha estado en grandes e importantes producciones del cine estadounidense.

Recientemente, se hizo viral una fotografía que compartió en sus redes sociales, donde dejó ver una elegante figura y asombroso cambio para la próxima cinta que está en producción, donde ella participará. ¡Vaya que le echó ganas a su papel y al gym! Acá está la foto.

Eiza se prepara muy duro para su siguiente papel. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuál es la próxima película en donde estará Eliza?

La famosa actriz Eiza dio un adelanto en sus redes sociales de su siguiente producción donde ella participará, la película se llama ‘Iron Jane’ y se trata de un filme dramático protagonizado por ella misma. La trama se basa en el mundo del culturismo femenino, lo cual explica su impactante trasformación física.

Lo poco que se sabe sobre este nuevo proyecto en el que estará Eiza en el papel de Jane, una mujer que busca reconstruir su vida tras una infancia de abandono, enfrentando cambios físicos extremos.

Eiza dejó ver en sus redes sociales cuál será su siguiente producción. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuál es la fotografía que compartió Eliza que sorprendió a redes para su próxima película?

La actriz de Hollywood Eiza dejó ver cómo se está preparando físicamente para el siguiente papel. Se puede percibir en la foto que su disciplina la ha llevado a conseguir una figura de impacto que requiere su próxima peli.

Si bien Eiza siempre ha lucido espe3ctacular, ahora dejó con el ojo cuadrado a sus seguidores pues mostró una figura muy tonificada que refleja que le metió durísimo al gym y siguió un estricto plan de alimentación. En la fotografía en la que posa frente a un espejo, escribió la frase:

“IRON JANE. Bienvenida al mundo del culturismo. Me enorgullece contar la historia de Jane; este viaje es muy especial para mí”. Eiza.

Internautas en redes sociales quedaron sorprendidos por la figura que ha conseguido Eiza para el papel y le llovieron comentarios elogiando su físico:



“Bella y musculosa”.

"¡Divina! Una reina empoderada”

“Miren esa cintura y músculos”.

“Un gran resultado de mucha constancia y disciplina”.

“Hermosa figura que has conseguido”.

“Actriz bella, bonita y disciplinada”.

Eiza sorprende con cambio físico para su siguiente película. / Foto: Instagram/eizagonzalez.

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¿En qué otras series y películas ha estado Eiza?

La actriz Eiza tuvo un destacado salto a la fama en producciones de Hollywood. Sus inicios de su carrera comenzaron en la pantalla chica con telenovelas de televisión abierta como ‘Sueña conmigo’ y en ‘Lola érase una vez’, también estuvo en otros proyectos como ‘Mujeres asesinas’.

Fue en el año 2012 cuando su carrera despuntó luego de protagonizar ‘Amores verdaderos’, por lo que se mudó a Estados Unidos.

Su oportunidad llegó con la serie From Dusk Till Dawn: The Series en el año 2014 y la película Baby Driver en 2017, cinta que tuvo tres nominaciones al Premio Óscar.

Eiza reveló que tiene tres enfermedades. / Foto: Redes sociales

Pese a su gran éxito profesional, las cosas no han sido fáciles para Eiza. La actriz recientemente compartió que tiene tres enfermedades que tardó en descubrir y afectaron su salud por bastante tiempo.

Estos padecimientos crónicas ginecológicos y hormonales son: endometriosis, adenomiosis y síndrome de ovario poliquístico .

De acuerdo con lo que dijo la famosa, recibió este diagnóstico a los 30 años de edad y compartió que estas condiciones le causaron dolores intensos y sangrados anormales durante años.

