José Ron recibe piropos de hombres y mujeres tras posar ¡sin nada! Revela cómo fue su experiencia al hacerlo

José Ron se ha destacado por su buena actitud ante el público, la prensa y sus fans. Además, siempre se ha destacado en el gusto del público que ha destacado su galanura.

¡El actor hace poco posó en traje de Adán! De ello, aseguró no haber sentido pena por darse a conocer como ¡Dios lo trajo al mundo! Además, reveló que no tiene ningún problema en recibir piropos de hombres y mujeres.

José Ron afirma no haber sentido pena por posar desnudo. / Foto: Instagram: @joseron3.

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¿Cuándo posó sin nada José Ron?

A mediados del mes de abril, el actor y galán de telenovelas José Ron posó en traje de Adán para una exposición fotográfica del reconocido Uriel Santana.

En el proyecto estuvieron involucrados diferentes actores de la televisión, como Sebastián Rulli, quienes se unieron a esta exhibición del fotógrafo Uriel Santana.

Las fotografías mostraron la anatomía del actor sin filtros, lo que dejó nada a la imaginación de los seguidores de Ron. El histrión acudió a develar la fotografía y se mostró emocionado por el momento. ¡Te contamos cómo fue todo!

José Rón posó desnudo. / Foto: Redes sociales.

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¿Cómo se animó José Ron a posar para Uriel Santana?

Recientemente, José Ron declaró a ‘Cultura Metropolitana’ cómo fue que le resultó fácil posar al natural y destacó no sentir pena ante esto.

“Si no hubiera hecho ‘La mujer del diablo’, creo que difícilmente quizá me hubiera atrevido a hacer eso porque ‘La mujer del diablo’ me ayudó a quitarme muchos miedos. Fue en esa serie lo más fuerte que he hecho en escenas (subidas de tono) con personajes, por lo que me ayudó en eso”. José Ron

Agregó que cuando recibió la invitación de Uriel Santana para el proyecto, lo aceptó.

“Cuando me invitó Uriel, sí dije: ‘Ya lo que hice en ‘La mujer del diablo’, pues venga; además, son fotos padrísimas, han estado bajo su lente talentos increíbles’. Vamos a hacerlo ahorita que puedo y creo que salió bien”. José Ron.

Al decir que agradece los piropos, los reporteros le preguntaron si le agradan más las muestras de cariño de mujeres u hombres, a lo que respondió:

“Yo creo que de los dos. No me molestan (los piropos de hombres). Agradezco las muestras de cariño, que me pongan el fueguito, durazno, no pasa nada”. José Ron.

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¿Quién es José Ron y cuál es su trayectoria?

José Ron es un destacado actor de televisión que ha ganado notoriedad en diferentes proyectos para la pantalla chica. Tiene 44 años de edad.

Su primera aparición en una telenovela fue en ‘Mujer de madera’. Las diferentes producciones donde él participó fueron:



Papás por conveniencia.

La desalmada.

El gallo de oro.

Te doy la vida.

La que no podía amar.

Simplemente María.

Rubí.

José Ron ha estado presente en diferentes telenovelas. / Foto: IG: @joseron3.

El 27 de abril pasado, José Ron confirmó que terminó su noviazgo con Lizy Martínez, luego de haber estado un año de relación juntos.

El actor relató que se trató de una decisión consciente, explicando que las cosas ya no avanzaban más. Cabe mencionar que no dio detalles de las razones por las que terminaron.