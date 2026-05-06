Yalitza Aparicio impacta con cambio de look, ¡irreconocible! En redes reaccionan a FOTOS: “Bella”

La actriz nominada al Premio Óscar por su papel en ‘Roma’, Yalitza Aparicio, impactó a sus seguidores en sus redes sociales, luego de publicar unas fotografías donde presumió su nuevo look.

A la artista le llovieron comentarios en redes sociales, quienes se mostraron asombrados por su cambio de look. ¿Quieres verla? Acá te dejamos las fotografías.

Yalitza Aparicio presume nuevo cambio de look. / Foto: Instagram: @yalitzapariciomtz.

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¿Cuáles son las fotografías que compartió Yalitza Aparicio con nuevo cambio de look?

Yalitza Aparicio dejó sorprendidos a sus fans con un nuevo cambio de look, el cual dejó ver en su aparición en el Sundance Film Festival, realizado en la Ciudad de México.

La actriz se cortó el cabello y apostó por un look de tipo bob, que se ha vuelto tendencia en la moda y belleza de las celebridades.

Cabe mencionar que, tras su paso por este festival de cine, la actriz publicó una serie de fotografías en sus redes sociales presumiendo su nuevo look.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y mencionaron el nuevo look de Yalitza Aparicio, elogiando a la artista:



“Bella”.

“¡Amo! ¡Qué bonita te ves!”.

“Esa chica es hermosa”.

“Lindas y totalmente diferentes. Te quiero, Yalitza”.

“Ese nuevo look te hace ver más joven”.

“Talento y belleza mexicana”.

Yalitza Aparicio sorprendió a todos con su nuevo look. / Foto: Instagram/@yalitzaapariciomtz.

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¿Quién es Yalitza Aparicio?

Yalitza Aparicio tiene 32 años de edad. Es una actriz de cine que rápidamente tuvo fama nacional e internacional por su papel en la película ‘Roma’, dirigida por Alfonso Cuarón.

La artista no era actriz ni tenía preparaciones previas, ya que era maestra de preescolar en Oaxaca, estado donde ella nació y es originaria.

Luego de la nominación al Óscar por ‘Roma’, tuvo suerte en diferentes proyectos tanto para el cine como para la televisión.

Las cintas donde Yalitza ha salido son:



La gran seducción

Presencias.

Familia de Medianoche.

Cometierra.

Mujeres asesinas.

Chica de fábrica.

Las amazonas de Yaxunah.

Yalitza Aparicio y Alfonso Cuarón destacó por su actuación en la película ‘Roma’. / Foto: Carlos Somonte.

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¿Quién es la pareja actual de Yalitza Aparicio?

Yalitza Aparicio no tiene pareja actual, de acuerdo con declaraciones de la propia actriz. Cabe mencionar que la artista mantiene su vida personal y sentimental con mucha privacidad.

Luego de saltar a la fama por la película ‘Roma’ surgieron los rumores de que estaba saliendo con un hombre de nombre André Montes Fuentes.

Su pareja de ese entonces era originaria de Oaxaca, pero el noviazgo no duró mucho, ya que se confirmó la ruptura de la relación.

Hasta este 2026, la actriz no ha revelado si se encuentra saliendo con alguien o tiene pareja.