Yalitza Aparicio orgullosa de su color de piel: “Siempre he querido ser muy, muy morena” VIDEO

En mayo pasado, Yalitza Aparicio deslumbró a todo mundo en la Met Gala 2025, coronándose como una de las mejor vestidas de la noche.

La actriz mexicana que saltó a la fama a raíz de su participación en la película ‘Roma’ de Alfonso Cuarón, se ha posicionado como un referente de la cultura mexicana que aboga por sus raíces indígenas.

Yalitza no ha temido en manifestar su opinión sobre temas de discriminación y racismo, y en esta ocasión compartió en un podcast lo que piensa de su color de piel y cómo ha impactado en su vida las críticas. ¿Qué dijo?

Yalitza Aparicio luce incréible en la after party de la Met Gala de NYC / Captura de pantalla de ig: @yalitzaapariciomtz

Te puede interesar: El Victoria’s Secret Fashion Show regresó y así se vivió; Yalitza Aparicio robó cámara con atuendo de malla

¿Qué piensa Yalitza Aparicio del color de su piel?

Durante su participación en el podcast ‘Crear transforma’ de la youtuber Marion Cortina, Yalitza Aparicio habló sin tapujos sobre su sentir y opinión al respecto de su color de piel.

La actriz de ‘Mujeres asesinas’, aseguró que durante mucho tiempo desconoció que tener la piel morena era considerado por otros como algo “malo”, y se refirió a la admiración que sentía en su infancia por jugadoras de baloncesto que tenía la piel más morena que ella:

“Yo no sabía que el color de mi piel era algo malo. Al contrario, yo cuando era muy pequeña, mi papá era basquetbolista y llegaban las chicas de Pinotepa Nacional a jugar a la Mixteca y yo decía: ‘Si yo tuviera ese color de piel seguro sería tan alta como ellas; y si yo tuviera ese color de piel, seguro jugaría basquet increíblemente como ellas’”, confesó Yalitza.

La actriz nominada a los premios Oscar también sostuvo que siempre consideró que tener la piel más oscura era lo mejor: “Para mí, entre más tuviera un tono de piel más oscuro era lo mejor. Cuando yo vine de este lado me dijeron: ‘No, es que eres muy morena’ y fue como de: ‘Ah, ¿en serio? Gracias, porque siempre he querido ser muy, muy morena”, señaló Yalitza Aparicio.

Échale un ojo: Crece la familia de Yalitza Aparicio; anuncia llegada de un nuevo integrante

¿Cómo lidia con las críticas Yalitza Aparicio?

Yalitza Aparicio aprovechó este tema durante el pódcast de Marion Cortina para pronunciarse respecto a los prejuicios de la gente sobre los tonos de piel: “Cuando desconoces sobre un tema es muy fácil que te lleguen herir”.

Sobre las críticas que llegó a recibir conforme fue creciendo, Yalitza confesó: “Eran heridas que yo no sabía que tenían que ser heridas socialmente”, expresó la intérprete de ‘Familia de media noche'.

Yalitza también compartió cómo ha podido superar esas heridas y juicios: “Otras cosas que me han ayudado a reconstruirme justo es en el decir: ‘Soy mujer y no estoy limitada a una vida, a un estilo de vida. Soy mujer y sí provengo de una comunidad indígena con muchos valores que siempre estarán conmigo, pero esto no amerita que esté limitada a algo”, setenció Aparicio.

La famosa actriz dejó en claro lo orgullosa que se siente de su tono de piel. / Instagram: @yalitzapariciomtz

Échale un ojo: Gustavo Adolfo Infante desacredita la denuncia de Yalitza Aparicio por discriminación: “Una jalada”

El activismo de Yalitza Aparicio

Desde su salto a la fama por su participación en ‘Roma’, Yalitza Aparicio ha sido blanco de críticas y discriminación en el medio, pero lejos de quedarse callada, Yalitza ha aprovechado estas situaciones para alzar su voz por todas aquellas personas que son juzagadas por sus tonos de piel o etnias.

Un caso muy recordado es el que Yalitza vivió cuando su familia sufrió malos tratos en un restaurante en Oaxca en 2023. Al ser una figura pública, la actriz tomó cartas en el asunto y se pronunció mediante un video, alegando que por desgracia, no todas las personas pueden defenderse en este tipo de situaciones. Fue así que Yalitza alzó su voz por su familia con su autorización.

También, Yalitza Aparicio ha llevado en alto el nombre de México y de Oaxaca, pues desde 2019 Yalitza sido embajadora de la UNESCO para Pueblos Indígenas. De igual manera, promueve la campaña “Yo digo NO al racismo” y recauda fondos para escuelas en su natal Tlaxiaco.