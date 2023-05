Yalitza Aparicio lanza mensaje de amor propio, tras críticas a su tono de piel en el Desfile Dior

Desde que Yalitza Aparicio Roma se ha enfrentado constantemente a señalamientos en torno a su color de piel .

Yalitza Aparicio es una de las actrices mexicanas con más éxito en el medio del espectáculo, dicho triunfo le ha abierto poco a poco las puertas en el mundo de la moda.

Por lo que, últimamente se le ve formar parte de eventos muy importantes de ese tipo en los que claramente aprovecha para derrochar estilo muy a su manera, el fin de semana pasado causó revuelo en el desfile Dios Cruise 2024.

Y es que se apareció con un look lencero, es decir, su vestuario era totalmente negro, con tela de encaje, un top de tirantes y unas tiras que se amarraban en la parte de enfrente del abdomen.

El evento se llevó a cabo en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, cabe resaltar que la colección presentó trabajos inspirados en Frida Khalo, por lo que la moda Azteca se llevó la noche.

Pese a que se le vio muy feliz y fue aplaudida por ello, en redes comentaron que las trenzas que optó por usar al igual que su maquillaje eran poco favorables para su tono de piel, incluso:

“Mucho blanco en tu color moreno”, "¿Oigan quién la maquillo?”, “Fail los de maquillaje, un poquito de matificante por favor. Ya deberían de saber su tipo de piel”, “Horrible maquillaje, ya debería de saber que esos tonos no se ven bien con su color de piel”, “Fatal el maquillaje, no brillos en ese tono de piel”, “Muy Dior y todo, pero qué feo maquillaje y algo que la hace ver súper tambo”, “Ese maquillaje es muy claro para ti, no te va”, comentaron usuarios.

Yalitza comentó lo feliz que se encontraba de presenciar un desfile tan importante como el de Dior. / Facebook: Yalitza Aparicio y Dirección de Mercados de Oaxaca de Juárez/ TikTok: @yalitza.aparicio.mtz

Yalitza sale en defensa de su tono de piel

Aunado a ello, la famosa unos días después rompió el silencio y salió a gritar a los cuatro vientos lo mucho que ama el color de su piel:

“Así es ‘morena’, y me encanta mi tono de piel, porque me recuerda al café que me despierta por las mañanas, y porque no, a la canela que complementa con su sabor”, declaró en redes.

En ese contexto, sus seguidores y amigos comentaron con respecto al tema y es que señalaron que el racismo es lamentable:

“Creo que en México hay más racismo con las personas de color que en Estados Unidos, ¡qué tristeza!”, “Mi reina eres bella sin tantas etiquetas, morena, prieta simplemente bella, una mujer con ovarios, eres imparable”, “A mí no solo me encanta, me fascina ese tono de piel”, “Diosa de chocolate, eres una digna representante de las mexicanas”, “Amo tu color de piel, no hagas caso a malos comentarios”, comentaron usuarios.

Yalitza Aparicio fue apoyada por sus seguidores al comentar lo mucho que ama su color de piel. / Facebook: Yalitza Aparicio

