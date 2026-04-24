Yalitza Aparicio recibe elogios en redes por FOTOS con impactante y lujoso vestido: “Tan bella”

La actriz nominada al Premio Oscar Yalitza Aparicio vuelve a ser tendencia en redes sociales por asombrosas fotografías que subió, donde se le ve con un elegante y lujoso vestido color café.

La artista no dudó en mostrar a sus seguidores las fotografías, donde se le ve contenta y posando para compartirlas en redes sociales. Fueron muchos los comentarios que recibió Aparicio. ¡Aquí están las fotos!

F / Foto: Instagram: @yalitzapariciomtz.

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¿Cuáles fueron las fotografías que compartió Yalitza Aparicio en sus redes sociales e impactaron en redes?

Yalitza Aparicio, a través de sus redes sociales, compartió una serie de imágenes, donde se le ve posando con un hermoso y lujoso vestido café. Aparentemente, la actriz se encontraba en una sesión de fotos.

Inmediatamente, las redes sociales reaccionaron a las fotos de la protagonista de ‘Roma’, quienes la llenaron de elogios y comentarios destacando su belleza y buena apariencia que se le ve a la Aparicio:



“¡Guapísima!”

"¡Representando a nuestra belleza original mexicana! ¡Amo!”

“Lindísima”

“Guapérrima”

“¡Qué hermoso vestido! Resalta aún más tu belleza”.

“¡Divina!”

“Más éxitos y nunca olvides quién eres y de dónde vienes”.

“Tan bella”

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¿Quién es la pareja actual de Yalitza Aparicio?

La actriz Yalitza Aparicio no cuenta con una pareja actualmente, por lo que se encuentra viviendo su soltería de manera muy contenta. La originaria de Oaxaca ha mantenido su vida personal y principalmente amorosa con mucha privacidad y no ha confirmado una relación amorosa con alguien.

En el año 2019, surgieron rumores en diferentes medios de que la actriz de ‘Roma’ tendría una relación con André Montes Fuentes, un joven que vivía en el estado de Oaxaca, pero este noviazgo no duró mucho, ya que se confirmó que terminaron poco tiempo después.

Hasta este 2026 no hay una información oficial que revele que la actriz está saliendo con alguien o tenga pareja.

Yalitza Aparicio no tiene una pareja actual. / Foto: Captura de pantalla de ig: @yalitzaapariciomtz.

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¿Cuáles han sido las películas y series donde ha salido Yalitza Aparicio?

Yalitza Aparicio tiene 32 años de edad y tras su participación en la cinta ‘Roma’ de Alfonso Cuarón, donde fue su debut artístico, ha protagonizado y formado parte en otros proyectos.

Las películas y series donde Yalitza Aparicio ha salido son:“La gran seducción”.



“Presencias”.

“Hijas de Brujas”.

“Mujeres Asesinas”.

“Los Espookys”.

“Familia de medianoche”.

“Cometierra”.

“Midnight Family”.

“Mujeres asesinas”.

En una declaración del podcast ‘Crear transforma’ de la youtuber Marion Cortina, Yalitza Aparicio ha revelado sentirse orgullosa de su color de piel:

“Para mí, entre más tuviera un tono de piel más oscuro era lo mejor. Cuando yo vine de este lado me dijeron: ‘No, es que eres muy morena’ y fue como de: ‘Ah, ¿en serio? Gracias, porque siempre he querido ser muy, muy morena”. Yalitza Aparicio.