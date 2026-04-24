Conductor de Al Extremo se convierte en papá; enternece las redes con esta FOTO de su bebé: ¡Bendecido!

El programa de televisión abierta ‘Al extremo’ dejó un bello y dulce mensaje con fotografía al dar a conocer que un conductor del espacio ya es papá. La noticia de inmediato fue viralizada en redes sociales, donde llovieron cientos de comentarios. Te dejamos el tierno momento aquí.

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¿Quién es el conductor de ‘Al extremo’ que anunció el nacimiento de su bebé?

Uriel Estrada es el conductor de ‘Al Extremo’ que ¡ya es papá! El famoso anuncio que tuvo a su primer hijo con su actual pareja, Paloma Sánchez.

Justamente en este espacio de televisión, Estrada anunció a finales de noviembre del 2025 que su prometida estaba embarazada.

De manera muy entusiasmada, el conductor quiso compartir el mensaje de que sería papá para la audiencia de ‘Al Extremo’.

Esta familia crece porque ahí viene un ‘extremito’ o ‘extremita’. Un bebé viene en camino, es la noticia que queríamos compartir con ustedes. Uriel Estrada.

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¿Cómo se dio a conocer el nacimiento del bebé de Uriel Estrada, conductor de ‘Al Extremo’?

Durante el jueves 24 de abril, el sitio oficial del programa de televisión abierta ‘Al extremo’ anunció el nacimiento del bebé de Uriel Estrada, por lo que el conductor ya se había convertido en papá.

“¡Un nuevo corazoncito en la familia #AlExtremo! Bienvenido, Mateo, a llenar de amor y sonrisas a Uriel, Paloma y a todos nosotros”. Uriel Estrada.

Las redes sociales y seguidores de Uriel Estrada no tardaron en llenar de comentarios la fotografía del conductor cargando a su hijo:



“¡Felicidades, Uriel!“.

“¡Mucha suerte en esta nueva etapa como papá! ¡Felicidades!“.

“¡Qué les vaya muy al extremo!”.

“¡Qué tengan mucha salud el niño y sus papás!”.

“¡Bendecidos tú, Uriel, y Paloma por esta criatura!“.

“¡Qué la vida los siga llenando de más momentos felices como este!“.

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¿Quién es Uriel Estrada?

Uriel Estrada es un reportero, presentador de noticias y conductor, quien ha sido reconocido por el programa de televisión abierta ‘Al Extremo’.

Actualmente tiene 41 años y está casado con Paloma Sánchez, a quien le pidió matrimonio en el 2024 y ese mismo año celebraron su boda rodeados de familiares y amigos más cercanos.

Un año después, los planes de la pareja siguieron y anunciaron que serían papás; noticia que para ambos les dio mucha alegría, ya que se trata del primer hijo de Estrada y Sánchez.