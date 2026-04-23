Aarón Díaz tiene tremendo descuido en FOTO al presumir rodaje de proyecto en España: ¿Traes chicles?

Aaron Díaz, famoso protagonistas de telenovelas ha destacado en la pantalla chica por sus proyectos, así como la galanura y buen físico que tiene, algo que en sus redes sociales le ha ganado miles de seguidores.

Ese mismo público del apuesto actor fue el encargado de notar un momento candente y picante de Díaz, luego de que subió una fotografía mientras presumía el rodaje de un proyecto que se encuentra realizando en España. ¡Esta es la fotografía que rompió el internet!

Foto: Aarón Díaz incursiona en el Polo. / Foto: IG: @aarondiaz.

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¿Cuál es la fotografía de Aarón Díaz que encendió las redes sociales por un descuido?

El actor Aaron Díaz se encontraba en pleno rodaje en España y quiso presumir el proyecto misterioso que está realizando y, al subir una fotografía, no se percató de que la atención de sus seguidores sería por otra y no por su trabajo.

Sosteniendo un libreto en mano y emocionado por el rodaje, compartió este mensaje en la publicación.

“Como en los viejos tiempos… qué novela hice con @luismiguelbarona y qué estamos haciendo ahora”. Aarón Díaz.

Los usuarios no tardaron en reaccionar y no comentaron el trabajo misterioso que estaba realizando el actor, sino que marcaba ‘paquete’, lo que encendió las redes sociales.

Algunos de los comentarios fueron:



“Con razón Teresa no lo soltaba”.

“¿Traes chicles?”.

“Ni Amazon maneja esos paquetes”.

“Yo le hice zoom, no sé ustedes”.

“Camaaron Díaz”.

“Qué grandes los arbolitos”.

“Creo que todas/os nos desconectamos por un momento”.

“Bien armado”.

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¿Quién es Aarón Díaz?

Aarón Díaz es un actor mexicano que ha destacado por tener varios papeles en diferentes telenovelas. En sus redes sociales se mantiene activo compartiendo su rutina de ejercicios, las cuales comparte con su público y que actualmente dejan ver el buen aspecto físico que tiene a sus 44 años de edad.

El actor se mantuvo alejado de las telenovelas y proyectos de cine, así como de televisión, por lo que el regreso de un proyecto en España podría ser el relanzamiento de su carrera.

El año pasado reveló que dejó México y pausó la actuación para iniciar como jugador profesional de polo.

Aarón Díaz dejó la actuación para comenzar a practicar polo. / Foto: IG: @aarondiaz.

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¿En qué proyectos ha participado Aarón Díaz?

Aarón Díaz tiene una destacada carrera en la televisión mexicana y también en algunas series y películas. Son decenas de proyectos en los que ha participado el galán, algunos de ellos protagónicos o incluso como antagonista.

Los nombres de telenovelas, series y películas que más suenan en su carrera y por los que es recordado son:

Teresa.

Clase 406.

Tierra de reyes.

¡No manches Frida 2!