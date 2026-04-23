Alberto Vázquez llega a los 86 años y recibe enternecedora felicitación de su hijo: “Celebro tu vida”

Uno de los íconos del rock and roll en México está festejando un año más de vida. Se trata de Alberto Vázquez, quien llegó a los 86 años de edad.

El cantante se mostró contento en su cumpleaños y así lo demostró en una fotografía que su hijo Arturo Vázquez compartió en redes sociales, la cual rápidamente se hizo viral por la cercanía que tienen. ¡Aquí te lo mostramos!

Alberto Vázquez celebró así su cumpleaños 86. / Foto: Redes sociales.

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¿Cómo fue la felicitación del hijo de Alberto Vázquez por sus 86 años de edad?

Alberto Vázquez festejó sus 86 años de edad al lado de su hijo Arturo, quien aprovechó, no solo para estar al lado de su padre, sino que compartió una fotografía en redes sociales llena de cariño y admiración.

La fotografía está acompañada de un mensaje que Arturo le dedicó a su padre, quien se mostró orgulloso de él, agradeciéndole sus enseñanzas y mostrándole el amor que le tiene.

“Feliz cumpleaños a mi Padre @albertovazquezofic. Hoy celebro tu vida. Gracias por tantas enseñanzas. Que tengas un día inolvidable!. Te quiero mucho”. Arturo Vázquez.

Las redes sociales hicieron lo suyo y de inmediato se hizo viral, donde internautas enternecieron el momento y felicitaron también a Alberto Vázquez por cumplir 86 años de edad.



“Felicidades señorón, es amado y querido por todo México”.

“Arturo un abrazo”.

“Idénticos”.

“¡Qué Dios le tenga bondad y viva muchos años más, un abrazo con cariño y respeto!”.

“Señor feliz cumpleaños que cumpla muchos años”.

“Muchísimas felicidades gran actorazo y cantante favorito”.

“Los dos muy guapos, Alberto inolvidable”

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¿Quién es Alberto Vázquez?

Alberto Vázquez es un famoso cantante y actor mexicano, el cual es considerado como una de las figuras más importantes del rock and roll en México.

Principalmente, su carrera en los escenarios musicales durante los años 60 fue lo que lo llevó a la fama que hoy mantiene.

Es originario de Guaymas, Sonora, y nació un 20 de abril de 1940.

Entre las canciones que más destacan de Alberto Vásquez se encuentran:



El pecador.

Significas todo para mí.

Bambina, bambina.

Olvídalo.

Su participación en varias películas lo llevó también a la fama. Actuó en diferentes cintas en las que se encuentran:



La edad de violencia.

Mi niño Tizoc.

Lanza tus penas al viento.

Cuando los hijos se van

Romeo contra Julieta.

Alberto Vázquez participó en varías cintas mexicanas, además de ser cantante. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuántos hijos tiene Alberto Vázquez?

Alberto Vázquez tiene en total seis hijos, quienes son fruto de diferentes parejas que ha tenido a lo largo de su vida.

Arturo Vázquez es uno de ellos y el más reconocido, quien es actor de programas de televisión.

Los nombres de sus demás hijos son: Mónica, Rocío, Daniela, Alberto y una hija que vive en Estados Unidos, a quien el cantante desconocía y que en el año 2020 fue notificada.