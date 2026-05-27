Arturo Vázquez revive tenso momento con Enrique Guzmán; ¿arremetió en su contra?: “Ahí va el jot...” | VIDEO

Arturo Vázquez, hijo del cantante Alberto Vázquez, recordó un episodio que vivió años atrás con el cantante Enrique Guzmán, el eterno enemigo de su padre, y aseguró que, durante un encuentro, el intérprete presuntamente le gritó un insulto homofóbico.

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Arturo Vázquez, hijo de Alberto Vázquez, vivió un tenso momento con Enrique Guzmán. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Enrique Guzmán y Alberto Vázquez?

Enrique Guzmán y Alberto Vázquez fueron dos de las figuras más reconocidas del rock and roll mexicano durante las décadas de los 60 y 70.

Aunque compartieron escenarios, películas y proyectos musicales, con el paso de los años también quedó al descubierto la rivalidad que existía entre ambos fuera de cámaras. El propio Alberto llegó a declarar que nunca tuvieron una relación cercana y que gran parte de las diferencias surgían por temas relacionados con el reconocimiento artístico.

En una entrevista realizada años atrás, Alberto Vázquez aseguró que uno de los conflictos entre ambos comenzó durante la película Caín, Abel y el otro, cuando Enrique Guzmán supuestamente se molestó porque su nombre no apareció en primer lugar dentro de los créditos.

“Cada quien tiene su lugar. Ese ha sido su coraje de toda la vida, que, dondequiera que vaya, no dejo que me quiten mi crédito. Eso es lo que le purga; no sé por qué. Y no es nada contra él”, declaró el cantante al recordar aquella etapa.

El intérprete también contó que, tiempo después, estuvieron cerca de llegar a los golpes durante la grabación de un disco conjunto. Según relató, el problema comenzó porque Enrique quería cerrar la presentación musical, ya que consideraba que salir al final le daría mayor protagonismo frente al público. Alberto aseguró que la situación escaló cuando Guzmán llegó a la cabina después de haber tomado alcohol y comenzó a reclamarle mientras él seguía grabando.

“Se me aparece por allá atrás y me dice: ‘Ya termina, hijo de la ch…’, que ya termine porque me había pasado una hora cantando y mentira; tenía 45 minutos. Me dio mucho coraje; paró la orquesta y le dije: ‘Mi amigo ya llegó; me voy’. Paso, era un escenario de dos metros; me empujó. Me dio mucho coraje; no le di porque me agarraron. Ya después canté y me fui al camerino y le di un cachetadón. Él me aventó una botella de agua. Nos separaron”, relató Alberto Vázquez sobre el enfrentamiento.

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Enrique Guzmán y Alberto Vázquez han sido protagonistas de polémicas por una mala relación. / Redes sociales

¿Qué le dijo Enrique Guzmán a Arturo Vázquez?

En un encuentro con medios, el actor y cantante Arturo Vázquez recordó un episodio que vivió con Enrique Guzmán después de un concierto en el Auditorio Nacional. Según relató, todo ocurrió mientras se encontraba en el área de catering tras una presentación de su padre, Alberto Vázquez.

“Una vez iba yo pasando en el Auditorio después de que todos salieron. Mi papá había cantado y yo me quedé ahí comiendo mi quesito en el catering rico. Cuando iba de salida, dijo algo de mí. Estaba con los músicos y dijo: ‘Ahí va el jotito’”, contó Arturo Vázqiez al recordar el comentario que escuchó mientras caminaba cerca del cantante.

El actor explicó que, en ese momento, decidió regresar y responder de una manera distinta a la que inicialmente pensó. “Yo seguí caminando y cuando volteé dije yo: ‘¿Qué le digo, Dios mío, qué digo?’ Y me volteé y me regresé y me paré enfrente de él y le dije: ‘Señor, ¿me puedo sacar una foto con usted, por favor?’ Con una sonrisa. Ese es mi triunfo”, mencionó.

Arturo Vázquez también aseguró que el momento le resultó complicado emocionalmente y recordó que su madre, Isela Vega, ya le había contado anteriormente otro comentario que Enrique Guzmán habría hecho sobre él.

“Me lo tuve que tragar en tres pasos. No me puedo quedar callado, me cuesta trabajo. Entonces mi mamá ya me había platicado una vez que le dijo también: ‘Si tu hijo hubiera sido mío, no hubiera salido jotito’”, relató. A lo que la actriz le respondió que si el cantante hubiera sido el padre de su hijo “hubiera salido jotito e imbécil”.

Finalmente el actor señaló que nunca le ha preocupado ser señalado por su orientación sexual y habló sobre el entorno en el que creció. “A mí no me importa que me señalen de ser gay, ni me importaría si yo fuera gay, orgullosamente gay. Yo he vivido toda mi vida rodeado de gay. Mi mamá era fan de todos los gays de México”, comentó ante las cámaras.

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Arturo Vázquez revive tenso momento con Enrique Guzmán y recuerda frase sobre su mamá. / Redes sociales

¿Quién es Arturo Vázquez?

Arturo Vázquez es un actor y cantautor mexicano nacido el 31 de enero de 1964 en Guaymas, Sonora. Es hijo del cantante Alberto Vázquez y de la actriz Isela Vega. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en televisión, cine y música, participando en distintos proyectos dentro del entretenimiento mexicano.

Durante varios años también desarrolló su carrera como cantante y, en la década de los ochenta, lanzó temas como “Ángela”, “Noches de rock y tristeza”, “Noche sin final”, “Preciosa”, “Quiero que vuelva”, “Porque tú no estás”, “Dile” y “No tengo miedo”. Además, participó en el Festival OTI de 1985 interpretando la canción “Y creo que voy a llorar”. Mientras vivió en Estados Unidos, estudió Historia del Arte en Los Ángeles, California.

En televisión, Arturo Vázquez, hijo de Isela Vega y Alberto Vázquez, ha participado en programas como Mujer, casos de la vida real, La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho. También formó parte de telenovelas como El privilegio de amar y Las vías del amor. En cine es recordado por interpretar a Rafael, el entrenador de béisbol en La niña de los hoyitos, además de participar en la película Euforia.

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