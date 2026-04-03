Pedro Moctezuma rompe el silencio y respalda a Frida Sofía en la demanda contra Enrique Guzmán

La polémica en torno a Frida Sofía y las acusaciones que hizo en contra de su abuelo, Enrique Guzmán, vuelve a tomar relevancia luego de que Pedro Moctezuma, tío de la joven, saliera públicamente a respaldarla. En medio de versiones encontradas sobre el estado de la demanda y la relación familiar, el empresario dejó claro que mantiene su apoyo hacia su sobrina.

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Enrique Guzmán revela que le heredó la primera actriz Silvia Pinal / Captura de pantalla

¿Qué dijo Pedro Moctezuma sobre la posible reconciliación entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán?

Al ser cuestionado directamente sobre si este 2026 podría darse un acercamiento entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán, Pedro Moctezuma respondió con cautela:

“Pues mira, son decisiones muy personales, yo creo que eso es entre ellas y ojalá que se dé, ¿no? Por favor”. Pedro Moctezuma

Sus palabras se dieron en medio de versiones que apuntan a que madre e hija habrían retomado comunicación tras el fallecimiento de su abuela, Silvia Pinal, en noviembre de 2024. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación de un reencuentro formal ni avances concretos en la relación.

De acuerdo con lo que se ha reportado, ambas habrían tenido una conversación inicial, pero el acercamiento no continuó. Esta situación ha sido interpretada como un proceso que ambas estarían llevando a su propio ritmo.

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Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía / Redes sociales

¿Qué dijo Pedro Moctezuma sobre la demanda de Frida Sofía contra Enrique Guzmán?

En relación con el tema legal, Pedro Moctezuma aseguró no estar involucrado ni informado a detalle sobre la decisión de su sobrina.

“Pues la verdad, mira, yo honestamente y se los digo de todo corazón, no estoy al tanto de eso. Yo no hablo nada de eso, se me hacen cosas que no vienen al caso ya” Pedro Moctezuma

No obstante, también expresó su respaldo a la determinación de Frida Sofía:

“Pero si lo decidió así ella, qué bueno por ella”. Pedro Moctezuma

Añadió que dentro de la familia se trata de un asunto delicado:

“Pues no, se tocó ahí en la familia, pero son temas muy delicados”. Pedro Moctezuma

Las declaraciones surgen después de que el padre de la joven diera a conocer públicamente que Frida habría optado por no seguir con el proceso legal en contra de Enrique Guzmán, luego de las acusaciones sobre presunto abuso que se hicieron públicas años atrás y que marcaron un punto de quiebre en la familia.

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¿Cómo es la relación actual entre Frida Sofía y su mamá Alejandra Guzmán?

La relación entre Frida Sofía y su familia, especialmente con su madre Alejandra Guzmán, ha estado marcada por altibajos, distanciamientos públicos y momentos de aparente acercamiento que, hasta ahora, no han terminado de consolidarse.

Uno de los puntos de quiebre más fuertes ocurrió tras las declaraciones que Frida Sofía hizo en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, en las que acusó a su abuelo, Enrique Guzmán, de abuso. Este señalamiento no solo sacudió a la familia, sino que también provocó una fractura aún más profunda entre madre e hija.

A partir de ese momento, la relación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía se volvió prácticamente inexistente. Ambas mantuvieron distancia tanto en lo personal como en lo público, con declaraciones que reflejaban una ruptura emocional importante. Durante ese periodo, las diferencias familiares se desarrollaron frente a la opinión pública, alimentando la narrativa de un conflicto sin resolución cercana.

Desde entonces, la situación se mantiene en un terreno incierto. No hay confirmación de una reconciliación total, pero tampoco señales claras de un nuevo distanciamiento. La relación parece atravesar una etapa más reservada, lejos de las confrontaciones públicas que la caracterizaron en años anteriores.

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