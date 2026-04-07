Frida Sofía rompe el silencio sobre su supuesto embarazo: ¿Hará abuelita a Alejandra Guzmán?

Frida Sofía rompió el silencio sobre un supuesto embarazo, luego de que subió unos videos donde se ve con un misterioso hombre y una pancita que destacó, ¿será que Alejandra Guzmán se convertirá en abuela? Te revelamos todos los detalles.

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¡¿Bebé en camino?! Frida Sofía responde y deja a todos con dudas. / IG: @ifridag

¿Frida Sofía tiene nuevo novio?

Frida Sofía publicó historias en redes sociales en lo que parece ser una reunión privada entre amigos, con motivo del cumpleaños de una de sus amigas en un ambiente cerrado.

La cantante aparece en primer plano mientras graba el momento con su celular. Detrás de ella se encuentra un hombre que se mantiene muy cerca, colocándose a la altura de su hombro. Él tiene barba y cabello oscuro, viste una camiseta negra y permanece junto a la nieta de Silvia Pinal durante la grabación, sin que se observe interacción verbal clara en el clip.

El video, que circula en redes sociales, no ofrece detalles sobre la identidad del hombre ni su relación con la también influencer.

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Entre rumores y especulaciones, Frida Sofía ya habló sobre su supuesto embarazo. Esto fue lo que reveló. / Redes sociales

¿Qué dijo Frida Sofía sobre un posible embarazo?

En entrevista con el programa Siéntese quién pueda, Frida Sofía desmintió los rumores de supuesto embarazo, luego de que se percibe una ligera pancita que dio pie a distintas interpretaciones en los videos que compartió durante el fin de semana, lo que sorprendió a más de uno que pensaban que Alejandra Guzmán sería abuela.

Además, la actriz y empresaria relató que no podría estar embarazada porque estaba fumando vape, en medio de los rumores de una presunta recaída en el alcohol de su mamá Alejandra Guzmán, con quién lleva meses distanciada, ¿será que fue una indirecta para la cantante?

“Ay qué risa, no, aparte me estoy fumando un vape, ¿cómo voy a estar fumando un vape embarazada?, pero ¿me veo gorda o qué ped*?”. Frida Sofía.

Sin embargo, no habló sobre si ya estrena romance. Al momento, todo queda en especulaciones.

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¡Se destapa todo! Frida Sofía aclara si está embarazada. / Redes sociales

¿Quiénes son los exnovios de Frida Sofía?

Tiziano Borghi fue pareja de Frida Sofía en una etapa de su vida personal que se mantuvo con menor exposición pública en comparación con otras relaciones. Aunque su vínculo fue conocido, no alcanzó el mismo nivel de atención mediática que el que posteriormente rodeó a la hija de Alejandra Guzmán.

Años después, el nombre de Frida Sofía volvió a ocupar titulares por su relación con Christian Estrada, la cual terminó en medio de señalamientos públicos. La cantante declaró que durante ese periodo se habría dado un acercamiento entre su entonces pareja y su madre, lo que detonó un conflicto familiar que trascendió a la opinión pública.

Frida Sofía también compartió que tomó la decisión de interrumpir un embarazo, al considerar que no existían las condiciones personales y familiares para continuar con el proceso.

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