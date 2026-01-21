¿Frida Sofía perdonó a Enrique Guzmán? Su papá, Pablo Moctezuma, habla de la presunta demanda por abuso

La situación legal de Enrique Guzmán tras presunta demanda de Frida Sofía volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que Pablo Moctezuma, padre de la cantante, concediera una entrevista en la que se refirió al proceso que su hija habría interpuso en el pasado 2021 contra su abuelo. Las declaraciones del empresario generaron dudas sobre si la joven decidió desistir formalmente de la demanda.

Te puede interesar: Frida Sofía reaparece con mensaje polémico justo cuando Alejandra Guzmán preocupa por su salud ¿pide verla?

Muere Cayetano Moctuzuma, abuelo de Frida Sofía / IG: @ifridag

¿Frida Sofía desistió de la demanda contra Enrique Guzmán?

Durante un encuentro con la prensa en la que también estuvo presente TVNotas Pablo Moctezuma fue cuestionado sobre cómo se encuentra Frida Sofía al inicio de este 2026. El empresario habló sobre el estado emocional de su hija y, posteriormente, fue interrogado sobre el proceso legal que ella inició contra Enrique Guzmán por abuso. En su respuesta, Pablo Moctezuma dejó ver que no tiene conocimiento total del estatus de la demanda, sin embargo recalcó, con un tono de sarcasmo, que su hija ya se encuentra “libre” de esa situación.

“Ya no sé la verdad, ¿Sigue ese señor vivo? No es cierto. Creo que ya se liberó de todo eso” Pablo Moctezuma

Moctezuma no ofreció detalles sobre aspectos legales específicos, fechas, resoluciones judiciales o acuerdos, limitándose a describir el estado emocional de su hija y a sugerir que el tema del proceso legal ya no forma parte de su vida cotidiana, y finalizó el encuentro con:

“Ya, con ese cuento ya” Pablo Moctezuma

Hasta ahora, ni Enrique Guzmán ni representantes legales de alguna de las partes han emitido declaraciones recientes que confirmen o desmientan de manera oficial el estatus de la supuesta demanda. La información disponible se limita a las palabras del padre de Frida Sofía y a los antecedentes conocidos del caso.

Te puede interesar: Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, reaparece tras cirugía de la cantante con mensaje ¿dedicado a su mamá?

Frida Sofía / Redes sociales

¿Qué dijo Pablo Moctezuma sobre el bienestar de su hija Frida Sofía?

En la misma entrevista, Pablo Moctezuma se enfocó principalmente en hablar del bienestar de su hija, destacando que atraviesa un buen momento personal. El empresario explicó que, aunque la distancia física ha impedido un encuentro reciente, mantiene comunicación y expectativas de volver a verla pronto.

Las declaraciones se dieron en un contexto en el que Frida Sofía ha mantenido un perfil bajo respecto a su vida personal y legal, especialmente en comparación con años anteriores, cuando utilizó sus redes sociales para expresar su postura sobre distintos conflictos familiares.

De acuerdo con las declaraciones de Pablo, Frida Sofía se encuentra bien: “Frida está muy bien, de maravilla, está muy contenta”, declaró ante las cámaras.

Te puede interesar: Silvia Pinal: ¿Familia de la actriz acusa a Efigenia Ramos de haber robado la herencia? ¿Se auto heredó?

¿Qué pasó entre Frida Sofía y Enrique Guzmán?

La controversia entre Frida Sofía y Enrique Guzmán se hizo pública después de que la joven ofreciera una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante, en la que aseguró haber sido víctima de abuso por parte de su abuelo cuando era menor de edad. Estas declaraciones marcaron un punto de quiebre en la relación de Frida Sofía con varios integrantes de su familia materna.

A partir de ese momento, la cantante se distanció públicamente de Alejandra Guzmán y de otros miembros de la dinastía Pinal. El conflicto familiar se reflejó en declaraciones, comunicados y ausencias significativas, como la no asistencia de Frida Sofía al funeral de su abuela, la actriz Silvia Pinal.

Tras las acusaciones, Enrique Guzmán negó los señalamientos en diversas entrevistas. Hasta ahora, Frida Sofía no ha emitido un comunicado oficial que confirme si en efecto presentó una demanda contra Enrique Guzmán y, en su caso, si decidió retirarla.

Te puede interesar: Enrique Guzmán rompe el silencio sobre el estado de salud de Alejandra Guzmán ¿Recayó en las adicciones?