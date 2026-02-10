Alejandra Guzmán sorprende al hablar de Frida Sofía sin descartar la reconciliación: ¿Otro reencuentro?

Alejandra Guzmán habló sobre la posibilidad de una reconciliación con su hija Frida Sofía, un tema que desde hace años ha marcado su relación. En sus declaraciones, la cantante dejó ver que existe disposición para que, eventualmente, pueda darse un acercamiento. ¿Qué dijo y cómo planteó este posible reencuentro? Aquí te contamos los detalles.

Alejandra Guzmán explicó que el reencuentro con Frida Sofía podría darse cuando sea el momento adecuado. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía?

El distanciamiento entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía se ha desarrollado de manera pública a lo largo de los últimos años, marcado por declaraciones encontradas y episodios que evidenciaron la ruptura del vínculo familiar. Lo que comenzó como una relación cercana se transformó en una separación visible, reflejada tanto en entrevistas como en ausencias significativas dentro del entorno familiar, situación que con el tiempo adquirió un carácter más complejo y mediático.

Diversas versiones han girado en torno a las causas de esta ruptura. Por un lado, Alejandra Guzmán señaló que el conflicto se detonó luego de retirarle el apoyo económico a Frida Sofía. Por otro, la modelo y empresaria afirmó haber sido víctima de agresiones verbales y físicas, versión que amplió el alcance del conflicto más allá de lo económico y lo personal, colocándolo en el centro de la conversación pública.

A este escenario se sumó, en 2021, la acusación de Frida Sofía contra su abuelo Enrique Guzmán, a quien denunció por abuso sexual, lo que dio un cauce legal al conflicto familiar. La denuncia marcó un punto de quiebre que impactó no solo la relación entre madre e hija, sino también los vínculos con otros integrantes de la familia, profundizando el distanciamiento y evidenciando fracturas internas.

Frida Sofía y Alejandra Guzmán llevan tiempo distanciadas. / Foto: Redes sociales

¿Alejandra Guzmán busca reencuentro con su hija Frida Sofía?

Alejandra Guzmán volvió a referirse al posible reencuentro con su hija Frida Sofía y habló del tema desde un lugar de espera y reflexión. La cantante explicó que, aunque no existe una fecha ni un acercamiento inmediato, mantiene la idea de que el diálogo podría darse cuando ambas estén listas, sin forzar tiempos ni circunstancias, y reconociendo que los procesos personales también influyen en la relación.

En sus palabras, Guzmán hizo énfasis en no perder la fe y en permitir que el momento llegue de manera natural, entendiendo que cada etapa se vive de forma distinta y que las nuevas dinámicas, como la presencia constante de la tecnología, también influyen en cómo se experimentan los conflictos y las emociones. Para la intérprete, el paso del tiempo puede abrir espacio para la comprensión y la revisión personal.

“Yo creo que en algún momento, pero yo nunca pierdo la fe y que llame cuando tenga que ser el momento, ni antes ni después, porque todos somos jóvenes, yo también fui bien rebelde, pero ahora con la tecnología es otra onda, hay que vivir cómo es, seguir la verdad, amarse, quererse, cuidarse y ver qué tiene uno mal, porque yo guardaba mucho dolor”, dijo la cantante durante un encuentro con medios.

Alejandra Guzmán mantiene la esperanza de reencontrarse con Frida Sofía. / IG: @laguzmanmx / @ifridag

¿Qué dijo Frida Sofía sobre Alejandra Guzmán?

Frida Sofía también dio detalles de la relación que mantiene con su madre Alejandra Guzmán, y compartió cómo vivió ese vínculo a lo largo de su vida. En sus declaraciones, la influencer expuso que existe un sentimiento de cariño y reconocimiento hacia la cantante, aunque también señaló que, desde su experiencia personal, la relación no se construyó bajo una dinámica cercana entre madre e hija.

En sus declaraciones compartidas en el programa de Shanik Berman para Radio Fórmula, Frida Sofía explicó que identifica a Alejandra Guzmán como su madre y como la persona que le dio la vida, pero aclaró que su crecimiento se dio en un contexto distinto al de una convivencia cotidiana. Señaló que su desarrollo estuvo marcado por una figura materna que, desde su perspectiva, no estuvo presente de la forma que ella esperaba, lo que influyó en cómo entiende hoy ese lazo familiar.

“Extraño a mi mamá, la quiero, la adoro, la admiro, pero no la he tenido como mi mamá nunca, igual es mi manera de verlo, es mi madre, la que me dio la vida, crecí sola con una mamá ching*na, dura y sin papá”, expresó Frida Sofía, al explicar cómo percibe actualmente su relación con Alejandra Guzmán.

