Alejandra Guzmán confiesa que tuvieron que reconstruirle toda la columna en una cirugía de emergencia

Alejandra Guzmán volvió a encender las alertas entre sus seguidores luego de confirmar que atravesó uno de los momentos más delicados de su vida. La cantante mexicana confesó que fue sometida a una cirugía de emergencia en la que tuvieron que reconstruirle completamente la columna vertebral, una situación que explica por qué se vio obligada a frenar su carrera y cancelar presentaciones importantes.

Mira: ¿Frida Sofía perdonó a Enrique Guzmán? Su papá, Pablo Moctezuma, habla de la presunta demanda por abuso

Alejandra Guzmán habla sobre los rumores de una nueva hospitalización / Captura de pantalla internet/ Canva

¿Por qué Alejandra Guzmán fue hospitalizada de emergencia y qué diagnóstico desconocía?

Durante una llamada en vivo al programa Ventaneando, Alejandra Guzmán explicó que el motivo real de su hospitalización fue la osteoporosis, una condición que padecía sin saberlo y que terminó dañando severamente su columna vertebral. Durante años, la cantante pensó que sus constantes molestias físicas, caídas y problemas de equilibrio estaban relacionados con otros padecimientos, pero la realidad era mucho más compleja.

La artista detalló que la osteoporosis debilitó su estructura ósea al grado de provocar un deterioro grave en la columna, lo que encendió las alertas médicas y derivó en una intervención urgente. De acuerdo con su propio testimonio, el diagnóstico llegó después de varios estudios y revisiones profundas que finalmente dieron con la causa real de sus problemas.

Esta revelación fue clave para entender por qué la cantante tuvo que suspender su gira Brilla Tour en julio pasado, cuando explicó públicamente que, por recomendación médica, debía alejarse de los escenarios para priorizar su salud.

Lee: Frida Sofía dice su verdad sobre Alejandra Guzmán y la distancia entre ambas: ¿nunca hubo reconciliación?

Alejandra Guzmán revela su estado de salud después de su cirugía / Captura de pantalla

¿Cómo fue la cirugía de Alejandra Guzmán y por qué tuvieron que reconstruirle la columna?

Uno de los momentos más impactantes de su confesión fue cuando Alejandra Guzmán reveló que su cirugía no fue menor ni sencilla. La cantante aseguró que los médicos tuvieron que reconstruirle toda la columna vertebral para devolverle estabilidad y permitirle recuperar su movilidad.

“Llevo siete meses de estarme operando, la última fue el 18 de diciembre, pero ya acabamos con eso, ya estoy derechita, ya comenzamos con terapia”, compartió la intérprete, visiblemente agradecida por haber salido adelante tras el complicado proceso médico.

Además, detalló que uno de los puntos más afectados fue el sacro, zona que se encontraba gravemente dañada por la osteoporosis. Sobre el procedimiento, explicó:

“Fue (injerto de) hueso con yeso en el sacro, porque lo tenía totalmente agujereado”. Alejandra Guzmán

Estas declaraciones dejaron claro que se trató de una intervención mayor, que requirió múltiples cirugías, meses de recuperación y un seguimiento médico constante para evitar secuelas permanentes.

Alejandra Guzmán

/ Redes sociales

¿Cómo la hernia cervical de Alejandra Guzmán provocó sus caídas, falta de equilibrio y problemas de movilidad?

Alejandra Guzmán también aclaró que durante mucho tiempo pensó que otros factores eran los responsables de su deterioro físico, cuando en realidad una hernia cervical estaba presionando su médula espinal y otras extremidades.

Esta hernia fue la causante directa de sus constantes caídas, la falta de equilibrio y las dificultades para mantenerse estable, síntomas que se intensificaron con el paso del tiempo. La presión sobre la médula espinal, combinada con la fragilidad ósea provocada por la osteoporosis, complicó aún más su estado de salud.

La cantante explicó que este hallazgo fue determinante para que los médicos tomaran la decisión de intervenir quirúrgicamente de forma inmediata, ya que el riesgo de una lesión mayor o incluso irreversible era alto si no se actuaba a tiempo.

Por si te lo perdiste: Alejandra Guzmán demandaría a Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, su madre, reportan

Alejandra Guzmán / Cortesía de la cantante y Archivo TVNotas

¿Cuándo regresará Alejandra Guzmán a la música y qué proyectos prepara tras su recuperación?

Pese a la gravedad de la situación, Alejandra Guzmán se mostró optimista y con planes claros para retomar su carrera artística. La cantante adelantó que ya se encuentra en proceso de rehabilitación física y que su recuperación avanza de manera positiva gracias a la terapia.

Además, confirmó que en marzo presentará nueva música, marcando su regreso oficial tras el complicado episodio de salud. Pero eso no es todo: para mayo, la intérprete prepara una sorpresa muy especial relacionada con su madre, doña Silvia Pinal, lo que ha despertado gran expectativa entre sus seguidores.