Enrique Guzmán revive enemistad con Alberto Vázquez y lanzaría ácido comentario ¿Explotó? “Que se muera”

Otro miembro de la dinastía Guzmán enciende la conversación en redes sociales. Y es que tras darse a conocer que Alejandra Guzmán fue operada de la columna vertebral, es su padre, Enrique Guzmán, quien da de qué hablar con un ácido comentario sobre Alberto Vázquez.

¿Cuál es la relación entre Enrique Guzmán y Alberto Vázquez?

Enrique Guzmán y Alberto Vázquez son dos de los cantantes mexicanos más influyentes. Ambos fueron grandes figuras del rock durante la época de los 60 y 70. Si bien esto ya los hacía rivales, al menos en el ámbito musical, con el tiempo, fueron desarrollando una fuerte enemistad.

Ambos han admitido que nunca fueron muy cercanos. Sin embargo, en su momento, el propio Vázquez reconoció que la causa del conflicto ha sido el “ego” de Enrique. Hace ya varios años, recordó que cuando trabajaron en la cinta ‘Caín, Abel y el otro’, su colega se molestó porque no agregaron su nombre en los primeros créditos.

“Cada quien tiene su lugar. Ese ha sido su coraje de toda la vida, que, dondequiera que vaya, no dejo que me quiten mi crédito. Eso es lo que le purga; no sé por qué. Y no es nada contra él”, expresó.

En aquel entonces, mencionó que, en una ocasión, casi se agarraron a golpes debido a que, en la grabación de un disco en conjunto, él quería salir al último, ya que, aparentemente, pensaba que esto lo haría brillar más ante el público.

La situación se suscitó luego de que Guzmán llegara antes a la cabina y se tomara “unos alcoholitos”. Cuando Vázquez estaba grabando, el exesposo de Silvia Pinal, “se le apareció por detrás” y le exigió que se apurara.

“Se me aparece por allá atrás y me dice: ‘Ya termina, hijo de la ch…’, que ya termine porque me había pasado una hora cantando y mentira; tenía 45 minutos. (Él decía) Que para hacérsela cansada. Me dio mucho coraje; paró la orquesta y le dije: ‘Mi amigo ya llegó; me voy’ y la gente no quería. Paso, era un escenario de dos metros; me empujó. Me dio mucho coraje; no le di porque me agarraron. Ya después canté y me fui al camerino y le di un cachetadón. Él me aventó una botella de agua. Nos separaron”, relató Alberto.

¿Qué dijo Enrique Guzmán sobre Alberto Vázquez?

De acuerdo con Milenio, durante una reciente entrevista para el programa ‘Hoy’, el cantante Enrique Guzmán habría empezado diciendo que su salud estaba mejor que nunca, pues ya dejó los vicios: “Tengo salud, ya no tomo, ya no fumo. Ya nada más me faltan las mujeres y ya”, reportan que dijo.

Sin embargo, todo habría tomado un tono impactante cuando, supuestamente, le preguntaron sobre si le tenía miedo a la muerte, señaló que no y, presuntamente, en aparente tono de broma, habría dicho:

“Que se muera Alberto Vázquez si quiere. No, ni eso. Él estará bien en dondequiera que se encuentre” Enrique Guzmán

El cantante habría finalizado señalando que ha trabajado para su público a lo largo de los años y por ello lo quieren mucho: “La gente se merece que yo por lo menos yo los reciba bien y ellos a mí también. Yo salgo del escenario y la gente ya me quiere desde el principio”, habría concluyó.

Hasta el momento, Alberto Vázquez no ha respondido a lo que reportan que dijo, presuntamente, Enrique.

¿Quién es Alberto Vázquez, el presunto “enemigo” de Enrique Guzmán?

Alberto Vázquez Gurrola es un cantante mexicano que nació el 20 de abril de 1940. Actualmente tiene 85 años. Desde muy joven, mostró interés por el canto y, a los 14 años, comenzó su carrera presentándose en el Cine Alameda, donde su padre era gerente.

Al principio, interpretaba canciones en inglés, pero después se consolidó cantando temas en español. También actuó en algunos proyectos como ‘A ritmo del twist’ y ‘Caín, Abel y el otro’. Es uno de los intérpretes más queridos de México.

A lo largo de más de 50 años de carrera ha grabado decenas de discos, abarcando géneros como balada, pop y rancheras, y ha participado en más de 30 películas

En cuanto al plano personal, tuvo varios romances, incluyendo uno con la actriz Isela Vega. Tiene un total de seis hijos.

