Enrique Guzmán revela qué hará con su dinero cuando muera: ¿Ya sabe a quiénes dejará como herederos?

El cantante Enrique Guzmán hizo una fuerte revelación relacionada con su herencia, ¿será que el reconocido actor ya definió quiénes serán sus herederos? Te contamos todos los detalles de lo que dijo.

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Enrique Guzmán revela qué hará con su dinero y si tiene herederos. / Redes sociales

¿Qué le dejó de herencia Silvia Pinal a Enrique Guzmán?

El actor Enrique Guzmán dio a conocer anteriormente que su exesposa Silvia Pinal no le dejó ningún bien económico. La pareja contrajo matrimonio en 1967 y se separó en 1976 tras una violenta relación. Además, procrearon dos hijos: la cantante Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, productor musical. Durante una entrevista en el programa Hoy, el intérprete explicó que, más allá de su relación, lo único que heredó fue su amistad.

Heredé nada más su amistad y ya. Enrique Guzmán sobre la herencia de Silvia Pinal.

Con estas declaraciones, el cantante acotó cualquier especulación en torno a bienes o cuestiones económicas, enfocando su mensaje en la relación que logró conservar con Silvia Pinal a lo largo del tiempo.

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Enrique Guzmán habla sobre su patrimonio y si contempla dejar herencia. / Redes sociales

¿Qué dijo Enrique Guzmán sobre la muerte?

El cantante Enrique Guzmán fue cuestionado recientemente sobre su estado de salud y su postura ante la muerte, un tema que abordó de manera directa durante una conferencia de prensa. Al respecto, compartió que se encuentra estable dentro de lo que considera propio de su etapa de vida, sin señalar complicaciones mayores.

“Muy bien, estamos todos perfectamente sanos hasta donde se puede estar de salud a mi edad, porque hay dos o tres granitos que te pueden salir en alguna parte, pero fuera de eso no tenemos nada. Lo único que tenemos bien es la garganta”, expresó el intérprete al referirse a su condición actual.

En cuanto a la idea de la muerte, Guzmán también ofreció una reflexión breve sobre lo inevitable de este proceso. “Nos vamos a morir todos, pero nada más que cada quien vaya agarrando su lugar”, comentó, dejando ver su postura frente a la muerte.

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Enrique Guzmán destapa su herencia: ¿a quién le dejará sus bienes? / Redes sociales

¿Quiénes serán los herederos de Enrique Guzmán?

El cantante Enrique Guzmán habló nuevamente sobre el tema de las herencias habló sobre patrimonio y señaló que no contempla dejar bienes a herederos, al tiempo que hizo referencia a la situación que rodea la herencia de Silvia Pinal.

“Tiene muchos problemas, cada vez que le salen más nietos y más cosas, hizo muy bien sus cosas, a mí no me dejó nada”, expresó, aludiendo a la complejidad que, desde su perspectiva, existe en torno a la herencia de Silvia Pinal y reiteró que él no heredó nada de la actriz y conductora del programa Mujer, casos de la vida real.

Yo prefiero gastármelo todo y dejárselo todo a ustedes, háganse bolas como puedan. Enrique Guzmán sobre su herencia.

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