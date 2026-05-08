Icónico cantante y guitarrista sufre terrible agresión en pleno concierto: ¡Le arrojaron un objeto! VIDEO

Una velada que parecía transcurrir de manera mágica, cambió de manera repentina. El concierto de uno de los máximos exponentes de la música históricamente, sufrió una agresión que terminó impactando a los seguidores del artista. Te contamos de quién se trata.

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¿Qué famoso cantante fue agredido durante un concierto recientemente?

El esperado regreso del cantante y guitarrista Eric Clapton a España, después de más de dos décadas, terminó marcado por un episodio inesperado que empañó una noche que prometía ser histórica. El legendario músico británico, conocido mundialmente como “Mano lenta”, se presentó ante más de 15 mil personas en el Movistar Arena de Madrid.

Sin embargo, un incidente protagonizado por un asistente provocó el final prematuro del concierto y dejó un ambiente de desconcierto entre los presentes.

La presentación había transcurrido con normalidad y entusiasmo. Desde los primeros acordes, el público español respondió con ovaciones y muestras de admiración hacia el artista de 81 años. No obstante, todo cambió cuando un objeto lanzado desde las gradas impactó directamente al músico en pleno escenario.

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Eric Clapton / Yahoo

¿Cómo fue la agresión que sufrió el cantante y guitarrista, Eric Clapton?

El momento más incómodo de la noche ocurrió justo antes del cierre definitivo del espectáculo. Mientras se preparaba para interpretar parte del final, una funda de disco de vinilo arrojada por un asistente golpeó directamente a Eric Clapton, generando una reacción inmediata del artista y de su equipo de seguridad.

El incidente provocó que el músico abandonara el escenario de forma abrupta, cancelando así la parte final del concierto.

Tras el impacto, las luces del recinto se encendieron rápidamente mientras técnicos y personal de producción comenzaron a desmontar parte del equipo. Muchos espectadores permanecieron en sus lugares durante varios minutos sin comprender lo ocurrido.

El músico decidió no regresar al escenario ni ofrecer palabras finales al público madrileño, una situación que dejó un sabor amargo entre quienes habían esperado durante años su regreso a España.

En sus redes sociales, Eric Clapton no ha hecho referencia a lo ocurrido, y se ha limitado a solo compartir videos de otras presentaciones musicales.

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¿Quién es Eric Clapton y cuáles son sus canciones más conocidas?

Eric Clapton, desde la década de 1960, comenzó a ganar reconocimiento tras integrarse a la banda The Yardbirds, grupo clave dentro de la explosión del rock británico.

Más adelante formó parte de John Mayall & the Bluesbreakers, donde consolidó su reputación como virtuoso de la guitarra eléctrica.

En 1966 fundó Cream junto a Jack Bruce y Ginger Baker. La agrupación revolucionó el blues rock con canciones como:



“Sunshine of your love”,

“White Room” y

“Crossroads”.

Durante los años 70 y 80 también enfrentó problemas personales relacionados con las adicciones al alcohol y las drogas, situación que afectó temporalmente su trayectoria artística.

En 1991 vivió una de las tragedias más dolorosas de su vida cuando su hijo Conor murió accidentalmente a los cuatro años. A raíz de esa pérdida escribió “Tears in Heaven”, una de las canciones más emotivas y reconocidas de su repertorio, que ganó varios premios Grammy.

A lo largo de su carrera, Eric Clapton ha vendido millones de discos y recibido numerosos reconocimientos. Es el único músico incluido tres veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

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