Muere fundador y guitarrista de The Yardbirds, a los 79 años tras una larga enfermedad

El mundo de la música se viste de luto tras la muerte de Chris Dreja, guitarrista y miembro fundador de The Yardbirds, una de las agrupaciones británicas más influyentes de los años sesenta. El músico murió a los 79 años después de enfrentar una larga enfermedad, según confirmaron sus familiares en redes sociales. Este duro fallecimiento se suma a la muerte del exbajista de ‘Los amantes Lola’, Fernando Díaz, ‘la Vitola’.

La noticia conmocionó a fanáticos del blues y del rock en todo el mundo, pues Dreja fue parte de una banda considerada “escuela” de gigantes como Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page, figuras que redefinieron la historia de la guitarra eléctrica.

El guitarrista Chris Dreja, cofundador de The Yardbirds y pieza clave del rock de los 60, murió a los 79 años tras una larga enfermedad. / Redes sociales

¿De qué murió Chris Dreja, guitarrista de The Yardbirds?

La familia del músico compartió en Threads que su muerte ocurrió tras una “larga enfermedad”, sin dar más detalles.

Su publicista, David Stark, confirmó la noticia en un emotivo mensaje en Facebook donde destacó la trayectoria del artista, subrayando que Dreja “nunca olvidó sus raíces en el blues” y que siempre será recordado como un hombre creativo y apasionado por la música.

Con su muerte, Jim McCarty, baterista original de The Yardbirds, queda como el único miembro fundador vivo que aún continúa en los escenarios.

Mira: Muere Miguel Peña, legendario guitarrista de ‘Los Macorinos’ y colaborador de Natalia Lafourcade

El guitarrista Chris Dreja, cofundador de The Yardbirds y pieza clave del rock de los 60, murió a los 79 años tras una larga enfermedad. / Redes sociales

¿Quién fue Chris Dreja y qué papel tuvo en The Yardbirds?

Christopher Walenty Dreja nació el 11 de noviembre de 1945 en Surrey, Inglaterra, en el seno de una familia de origen polaco. Su aventura musical comenzó en 1963, cuando junto a Keith Relf, Paul Samwell-Smith y Jim McCarty formó un grupo que más tarde adoptaría el nombre de The Yardbirds.

El quinteto rápidamente se ganó la fama al sustituir a los Rolling Stones como la banda residente del Crawdaddy Cluben Londres, ofreciendo su repertorio y versiones de blues norteamericano. Dreja fue pieza clave en los inicios de la agrupación, aportando riffs rítmicos que dieron soporte al estilo explosivo de los guitarristas solistas que pasaron por la banda.

Cuando Eric Clapton se marchó, el grupo incorporó a Jeff Beck y posteriormente a Jimmy Page, creando una alineación legendaria que se convirtió en referente del rock psicodélico y experimental. Dreja también se adaptó al bajo cuando la formación lo necesitó, demostrando versatilidad.

Mira: Luto en el rock mexicano: Muere integrante de Los amantes de Lola; lo despidieron con desgarrador mensaje

El guitarrista Chris Dreja, cofundador de The Yardbirds y pieza clave del rock de los 60, murió a los 79 años tras una larga enfermedad. / Redes sociales

Tras la separación de The Yardbirds en 1968, Dreja decidió no unirse a Led Zeppelin —la evolución natural del grupo— y emprendió una carrera como fotógrafo. Chris fotografíó a figuras como Bob Dylan, Ike & Tina Turner y los propios Led Zeppelin, siendo autor de la contraportada del álbum debut de la mítica banda.

Años después regresó a la música, participando en la reunión de The Yardbirds en los noventa y grabando el álbum Birdland en 2002. Su retiro oficial llegó en 2013, tras sufrir problemas de salud.

Mira: Muere exguitarrista de Mastodon a los 51 años, en un trágico accidente de motocicleta