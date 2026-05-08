Edén Muñoz pospone concierto tras incendio en Plaza Fiesta Las Palmas que dejó ocho muertos

Hace algunas horas, Edén Muñoz dio a conocer que aplazaría el concierto programado para el próximo 9 de mayo, en su natal Sinaloa. Esto, a casi un día de la tragedia ocurrida en Plaza Fiesta Las Palmas, en Los Mochis, que dejó un saldo de ocho muertos. Te contamos todos los detalles.

Edén Muñoz / Redes sociales/Mezcalent

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¿Qué pasó en Plaza Fiesta Las Palmas, en Los Mochis, Sinaloa?

El pasado 7 de mayo, se reportó un incendio en Plaza Fiesta Las Palmas, en Los Mochis, Sinaloa. De acuerdo con informes preliminares, comenzó en un restaurante de comida china, alrededor de las 14 horas.

Los testigos mencionaron que primero detectaron humo en el ambiente y después una explosión en la cocina del local. El fuego se propagó rápidamente, provocando el pánico entre los presentes.

En los videos del momento que circulan en redes sociales, se puede observar tanto a locatarios como a visitantes correr despavoridos del lugar, a la par que el humo comenzaba a esparcirse: “Tenemos que salir, ya”, se escucha a una vendedora.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa reportó que, hasta el momento, se han registrado 8 muertos y, al menos, 38 lesionados que fueron trasladados a diversos hospitales cercanos. Se desconoce su estado médico actual, pero, de manera extraoficial, se dice que la gran mayoría habría presentado quemaduras de primer y segundo grado. También habrían mostrado signos de intoxicación.

La zona continúa acordonada y las autoridades están a la espera de que el sitio se “enfríe” para iniciar la búsqueda de más víctimas. Hasta ahora, no se sabe el motivo del incendio. Sin embargo, personal de Protección Civil, en coordinación con la Fiscalía, sigue las labores de investigación.

En cuestión de segundos se propaga el incendio en una plaza comercial de Los Mochis, Sinaloa. Se ve como una jovencita alarma del incendio y en un instante se llena de humo, ojalá estén con bien ya que al momento han fallecido 8 personas confirmadas por autoridades #sinaloa pic.twitter.com/WhhEzX3AKO — Alan Valdez (@alanvaldez88) May 8, 2026

¿Qué dijo Edén Muñoz sobre que su concierto en Sinaloa se pospone?

A través de redes sociales, Edén Muñoz lanzó un breve, pero contundente comunicado anunciando que su concierto programado para el 9 de mayo en Los Mochis, Sinaloa, se pospone. Sin dar mayores detalles, señaló que pronto subiría un video para explicar sus razones.

“Familia de Los Mochis, con profunda tristeza, he decidido POSPONER nuestro show de este 9 de mayo. En un ratito les subo un video”. Edén Muñoz

Muchos creen que se debe a la tragedia ocurrida en Plaza Fiesta Las Palmas. Los fans teorizan que el cantante optó por aplazar su show como una muestra de respeto a los fallecidos y sus familias.

Cabe mencionar que, hasta el momento, Muñoz no ha hecho comentarios sobre el siniestro. Se espera que dé su postura en el video que dijo que publicaría dentro de poco.

Edén Muñoz / Redes sociales/Mezcalent

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¿Cuándo y dónde serán los próximos conciertos de Edén Muñoz?

Como se sabe, Edén Muñoz está de gira con el tour ‘Como en los viejos tiempos’. Con excepción de su concierto en Los Mochis, Sinaloa, ninguna fecha ha sido modificada. Estos son los conciertos programados y los lugares donde se llevarán a cabo:

8 de mayo- Ciudad Obregón, Sonora.

14, 15 y 17 de mayo- Hermosillo, Sonora.

23 de mayo- Santa Rita, Chihuahua.

29 de mayo- Managua, Nicaragua.

5 de junio- Sevilla, España.

6 de junio — Madrid, España.

12 de junio — Barcelona, España.

13 de junio- Valencia, España.

14 de junio — Málaga, España.

31 de julio- Durango

7 de agosto- Rosarito, Baja California.

15 de agosto — Ciudad Juárez, Chihuahua.

3 de octubre- Saltillo, Coahuila.

10 de octubre- Oaxaca

17 de octubre- Ciudad de México.

7 de noviembre- Puebla.

28 de noviembre- Guadalajara, Jalisco.

5 de diciembre- Monterrey, Nuevo León.

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