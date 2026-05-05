Trágica muerte: Famosa periodista fallece con su madre “abrazadas” tras un terrible incendio: FOTO

El mundo del entretenimiento ha tenido una pérdida más. Un día después de que se anunciara la muerte de Eduardo Lamazón, se notificó sobre el fallecimiento de una periodista de People en Español.

La noticia conmovió al público y más porque murió junto a su madre en un incendio, donde al parecer quedaron abrazadas. ¡Esta es la triste historia!

La muerte de la comunicadora causó conmoción entre los seguidores. / Foto: Redes sociales.

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¿Quién es la periodista de People en Español que murió abrazada en un incendio con su madre?

Se trataba de Yolaine Díaz, periodista de People en Español, que murió en un incendio con su madre Mirtha Lantigua. El siniestro ocurrió en el lugar donde vivían: un edificio de departamentos de seis pisos en un barrio llamado Inwood del Alto Manhattan en Nueva York.

Era una periodista originaria de República Dominicana muy reconocida en el periodismo hispano de Nueva York, por lo que su trágica muerte causó mucha conmoción.

Yolaine Díaz era originaría de República Dominicana y vivía con su madre en Nueva York. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuál fue la cronología del incendio donde murieron Yolaine Díaz y su madre?

Hasta el momento, solamente se tiene información preliminar sobre el incendio donde se confirmó la trágica muerte de Yolaine Díaz, periodista de People en Español, y su madre.

Autoridades locales dieron la versión de los hechos de cómo ocurrió el incendio y esto fue lo que mencionaron:



El incendio ocurrió durante la madrugada del lunes 4 de mayo en el sitio donde vivían Yolaine y su madre.

El incendio inició en la primera planta del edificio de seis pisos y se propagó rápidamente por la escalera interior del inmueble hasta llegar al techo.

Autoridades señalan que siguen sin saber qué fue lo que ocasionó el incendio.

Yolaine Díaz murió en el incendio al lado de su madre. / Foto: Redes sociales.

De acuerdo con información de ‘Las Top News’, al momento de escuchar la alarma, Yolaine y su madre comenzaron a bajar por la escalera interna. También estaban con su padrastro Jaime, quien lleva a la mascota de la familia.

Jaime les indicó que el incendio venía de la planta de abajo y les sugirió regresar al apartamento. Debido a que estaba todo oscuro, no se percató de que, al volver a la vivienda para estar seguros, madre e hija ya no estaban con él.

Al parecer, se quedaron en el fuego cruzado sin posibilidad de salir y murieron abrazadas, según relata ‘Las Top News’.

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¿Quién fue Yolaine Díaz?

Yolaine Díaz fue una destacada periodista que vivía en Nueva York, Estados Unidos. Era originaria de República Dominicana. Tenía 49 años de edad.

Era reconocida por ser periodista de las secciones de moda y belleza de People en Español, donde estuvo por más de 15 años.

La trágica muerte de la comunicadora al lado de su madre el lunes 4 de mayo conmovió a sus compañeros de la periodista.