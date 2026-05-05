¿Cinthia Aparicio sí se divorcia de Alexis Ayala? Tras VIDEO juntos, la actriz da primeras declaraciones

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio han estado en la polémica en los últimos días luego de anunciar su separación o ¡eso es lo que se ha creído! Y es que, recientemente, en las redes sociales oficiales del actor, difundió un video donde se le ve cerca de ella en unos camerinos.

Luego de la difusión del video donde está cerca Cinthia Aparicio, el tema de divorcio fue confuso y la actriz habló por primera ocasión sobre este proceso que está viviendo y contestó en un tono emocionada, algo que ha causado confusión.

Alexis Ayala anunció que está viviendo el proceso de separación con Cinthia Aparicio. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuál fue el video donde se ve a Alexis Ayala y Cinthia Aparicio juntos a días de anunciar su divorcio?

Alexis Ayala publicó este martes 5 de mayo, de manera sorpresiva y extraña, un video en sus historias de Instagram, donde se le ve cerca de Cinthia Aparicio en un camerino.

En el material se ve a Ayala sonriendo y enfocando a la que sería su exesposa, mientras ella se percata y saluda a la cámara.

El video ha levantado sospechas acerca del proceso que están viviendo de su separación.

Cabe mencionar que a días de anunciar su divorcio, Ayala reapareció en redes y en una historia publicó un mensaje que muchos lo interpretaron como una indirecta para Aparicio. ¿Será?

“Mayo viene bonito… para ti y para mí”. Alexis Ayala.

Alexis Ayala publica extraño mensaje en redes sociales. / Foto: Instagram/alexisayala.

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¿Cuáles fueron las declaraciones de Cinthia Aparicio sobre Alexis Ayala a días de anunciar su divorcio?

Para ‘Hoy’, Cinthia Aparicio dio las primeras declaraciones sobre el divorcio que está viviendo con Alexis Ayala, luego de que se anunciara que la pareja se separaría.

De manera breve, pero en un tono contenta, Cinthia Aparicio mencionó:

“Estoy muy tranquila. Él y yo estamos bien, en paz; ahorita me lo encontré justo en diseño de imagen”. Cinthia Aparicio.

@programa_hoy Mañana en exclusiva tendremos las primeras declaraciones de Cinthia Aparicio tras su divorcio con Alexis Ayala. ♬ sonido original - HOY

Ante esto, Cinthia dejó ver que se encontraron en este espacio de diseño de imagen tras la difusión del video de Alexis Ayala en sus redes sociales. Hasta este momento, el actor o ella no han dado más declaraciones al respecto sobre cómo va la etapa de divorcio o si sí continuará este proceso.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio fueron captados nuevamente juntos. / Foto: Redes sociales.

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¿Por qué se divorciarán Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

El anuncio sobre el divorcio de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio fue dado a conocer a finales de abril de este 2026, luego de que en una entrevista a una revista de circulación nacional’ el actor confirmó que está en proceso de separación con la actriz.

Detalló que ella tomó la decisión de finalizar su relación amorosa y se replantearon como pareja.

“Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberiá n de hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien”. Alexis Ayala.

La pareja se conoció en el año 2021 durante las grabaciones de la telenovela ‘Sí nos dejan’. Dos años después, en el 2023 tomaron la decisión de casarse primero por el civil y luego por la iglesia.