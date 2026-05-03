Alexis Ayala hablaba así de su relación con Cinthia Aparicio un mes antes del divorcio: ¿Había intimidad? VIDEO

Alexis Ayala sorprendió al anunciar su divorcio con la actriz Cinthia Aparicio tras casi tres años de matrimonio y aunque desde hacía varios meses ya se venía especulando, al menos, sobre una crisis entre ellos, ya no aparecían juntos, pero surge una duda, aún ¿había intimidad entre la pareja? Te contamos los detalles.

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Así era la relación de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio antes del divorcio según lo que el actor dijo semanas previas a separarse. / Redes sociales

¿Por qué terminaron Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

Durante una entrevista con una revista de circulación nacional, Alexis Ayala reveló que se separó de Cinthia Aparicio, y la actriz es quién habría tomado la decisión de terminar con la relación.

“Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien”, dijo Alexis Ayala.

El exparticipante de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025 destacó que “tal vez no nos vean juntos como pareja, pero yo seguiré siendo siempre un gran porrista de lo que ella haga”.

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Alexis Ayala dijo cómo era su relación con Cinthia antes del truene. / Instagram: @cinthiaparicio/ Facebook: Alexis Ayala

¿Alexis Ayala y Cinthia Aparicio aún tenían intimidad?

Un mes antes de anunciar su divorcio, el actor Alexis Ayala mencionó que tenía diversos planes con Cinthia Aparicio y que compartían el poco tiempo que tenían juntos debido a sus apretadas agendas.

“De aquí de la cena que estoy con ustedes que me voy a quedar, me voy al aeropuerto porque llega del viaje que se fue con su papá hoy a las 4:30 de la mañana. Yo ella se voy por ella, pero me quedo ahí en el aeropuerto con ella dos tres horas porque de ahí se va a Oaxaca. Teníamos una boda en Oaxaca de alguien que creció con ella de toda la vida, pero pues yo tengo gira el fin de semana”, dijo Ayala en un encuentro con medios de comunicación.

No obstante, hizo un comentario que los internautas interpretaron como que la pareja aún tenía intimidad, sin embargo, el actor de la telenovela Tres mujeres no dio más detalles sobre su vida privada.

“Me voy a estar allá con ella 3 horas invitarla a desayunar o a una de esas, no sé”, comentó el actor de las telenovelas Contra viento y marea, Amarte es mi pecado y Barrera de amor.

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¡Así estaban! Alexis Ayala habló de su relación con Cinthia Aparicio antes del divorcio. / Redes sociales

¿Cuántos años se llevan Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

La relación entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio llamó por la diferencia de edad entre ambos. El actor tiene 60 años, mientras que ella tiene 33, lo que representa una diferencia de 27 años. Además, en un video, la actriz de Mi rival habló sobre uno de sus mayores miedos dentro de la relación, al reflexionar sobre el paso del tiempo y el futuro que comparten.

“Perderte, o sea, ya sé que… Obviamente pienso: ‘Va a ser una ching*’ porque no sabemos qué pueda pasar. Muchas cosas no las vamos a poder hacer juntos o las voy a tener que hacer sola, tú no vas a poder o yo no voy a poder. Sé que va a ser un proceso difícil, complicado, pero también pienso que no estar contigo, aunque a veces no te soporte, súmale que son 28 años de diferencia…”, mencionó la actriz.

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