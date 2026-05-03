Reconocido maquillista se niega a trabajar para Ángela Aguilar, ¿por prepotente?: “Ni quiero conocerla”

Los últimos años no han sido nada fáciles para Ángela Aguilar. Y es que sigue recibiendo críticas por su matrimonio con Christian Nodal, pues muchos siguen pensando que comenzó como una infidelidad hacia Cazzu, ex del cantante y madre de su hija.

A la par de esto, la hija de Pepe Aguilar también ha sido juzgada por ciertas declaraciones que algunos consideran como “prepotentes”. Un ejemplo de ello fue cuando dijo que “lo hacía todo perfecto”.

Es por ello que muchos famosos prefieren simplemente no relacionarse con ella. Tal es el caso del maquillista Pepe Gutiérrez, quien recientemente explicó los motivos por los que nunca trabajaría con la intérprete de ‘Qué agonía’. Esto fue lo que dijo.

Pepe Aguilar / Redes sociales

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¿Ángela Aguilar realmente es “prepotente”?

Previo a su matrimonio con Christian Nodal, Ángela Aguilar ya había recibido críticas por los comentarios que llegaba a hacer. Para muchos usuarios, eran la prueba de que era una persona “prepotente”.

Además de la frase “todo lo hago perfecto”, llegó a decir que era “25% Argentina” cuando dicho país ganó el Mundial. La polémica fue tal que Pepe Aguilar tuvo que salir a decir que un familiar de la joven sí era de ascendencia argentina.

En el pasado, también se viralizaron videos en los que, aparentemente, se podía ver a Ángela Aguilar teniendo una mala actitud con su público. Uno de los clips más famosos es en el que se le observa ignorar a un adulto mayor que le abrió la puerta. Igualmente está otro en el que, al parecer, se porta de manera grosera con sus fans.

Según informó en su momento el periodista Javier Ceriani, Pepe Aguilar tendría muy consentida a Ángela Aguilar y siempre ha tratado de darle todo lo que quiere, incluyendo premios. Dijo que, aparentemente, Pepe compraba reconocimientos para su hija.

Pepe Aguilar y Ángela Aguilar / Redes sociales

Maquillista arremete contra Ángela Aguilar

Durante una transmisión en vivo, el maquillista Pepe Gutiérrez fue cuestionado sobre si estaría dispuesto a trabajar para Ángela Aguilar. El profesional no dudó ni un segundo y dijo que jamás la maquillaría.

Y es que, además de considerarla una persona poco atractiva, cree que se portaría de manera exigente, ya que otros colegas que han colaborado con ella no han tenido experiencias positivas.

“Nunca jamás la maquillaría. Primero, porque no se me hace nada agraciada, se me hace una niña muy feicita, la verdad. Me da mucha hu…, siento que ha de ser nefasta, de esas ideáticas que no te dejan maquillarla a gusto porque, como se siente bonita, como que (diría): ‘Ay, no, ponme poquito’. La neta jamás se me antojaría maquillar a Ángela Aguilar. Ni aunque me pagara lo que me pagara”. Pepe Gutiérrez

La opinión de los usuarios fue dividida; mientras que algunos apoyaron su postura, otros lo tacharon de ser “poco profesional”. Hasta el momento, Ángela no se ha pronunciado ante los comentarios del experto.

¿Quién es Pepe Gutiérrez, maquillista que se niega a trabajar con Ángela Aguilar?

Pepe Gutiérrez es un estilista y maquillista mexicano. Con más de 20 años de experiencia, ha trabajado para grandes celebridades como Paris Hilton, Kimberly Loaiza y la Miss Universo 2025, Fátima Bosch.

El experto ha mencionado cobrar 40 mil pesos por sus servicios a domicilio. También tiene su propio salón, donde cobra 7 mil pesos por su trabajo. Cuando le preguntaron la razón de sus precios “elevados”, dijo que, además de contar con la experiencia, también usaba productos de la más alta calidad.

Es muy activo en redes sociales, en las que suele mostrar algunos de sus trabajos. En Instagram, cuenta con 734 mil seguidores.

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