Steff Loaiza, hermana de Kimberly Loaiza, rompe el silencio y tacha a JD Pantoja de manipulador: ¿Qué le dijo?

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja vuelven a la polémica, luego de que Steff Loaiza, hermana de la influencer y cantante, revelara recientemente que Kim podría estar manipulada por JD, pues se ha notado un creciente distanciamiento con la familia. Todo surgió a raíz de la hospitalización de la madre de Kim y Steff. ¿Qué ha pasado exactamente?

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza / Redes sociales

¿Por qué la madre de Kimberly Loaiza está hospitalizada?

Hace unos días comenzaron las críticas a Kimberly Loaiza, ya que su hermana, Steff, compartió en sus redes sociales que la matriarca había sido hospitalizada de emergencia.

Ante esto, muchos esperaron una respuesta de la influencer a la noticia, pero lejos de hacer referencia al estado de salud de su madre, pudo verse que Kim se encontraba de vacaciones.

Según lo reportado desde mediados de febrero por Steffany Loaiza, su madre estaba en terapia intensiva, y hasta su cumpleaños tuvieron que pasar dentro del hospital, momento en el que estuvo presente Kim. Aunque no se ha revelado la enfermedad o padecimiento que enfrenta, en un vídeo mostrado por Steff, todos los presentes utilizaban cubrebocas y batas.

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Kimberly Loaiza y Steff Loaiza en el hospital junto a su mamá / Redes sociales

¿Cómo respondieron Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza a las críticas?

Tras la hospitalización de la madre de Steff y Kimberly Loaiza, han tachado de “ausente” a la influencer durante el cuidado de la señora.

Frente a todos estos señalamientos, Juan de Dios Pantoja compartió un vídeo acompañado de Kim, dando detalles de las circunstancias que rodean la actual polémica. Uno de los detalles que llamó la atención fue la razón por la que no han estado presentes en el cuidado de su suegra:

Kimberly está aportando un poco más económicamente es porque las circunstancias económicas de ella son diferentes. Si otros familiares están aportando más presencia es porque tienen ese tiempo, viven ahí. Y para ellos no es tan complicado. Juan de Dios Pantoja

JD Pantoja también aseguró que Kimberly no se ha desentendido de la salud de su mamá, pues la ha visitado en algunas ocasiones: “ Sí fue, sí ha ido, se ha quedado un par de días allá ”, dijo Pantoja.

El vídeo de la pareja conocida como “Jukilop”, fue publicado el pasado sábado y ha generado debate, pues tanto hay personas que los apoyan, como otro grupo que los critica.

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Kimberly Loaiza y JD Pantoja / YT: Juan de Dios Pantoja

¿Qué dijo Steffany Loaiza, hermana de Kim Loaiza, sobre los señalamientos de Juan de Dios Pantoja?

A través de un video publicado en su canal de YouTube, Stefanny Loaiza, cuñada de Juan de Dios Pantoja, decidió romper el silencio y exponer lo que calificó como una situación injusta y dolorosa, revelando detalles personales, conflictos económicos y presuntas dinámicas de control dentro del entorno familiar.

Uno de los momentos más contundentes del video fue cuando Stefanny arremetió directamente contra Juan de Dios Pantoja, cuestionando la imagen pública que proyecta:

Me da mucho coraje que dices que eres un hombre proveedor porque dependes de tu esposa totalmente. Steff Loaiza

El asunto se tornó más tenso cuando empezó a hablar del tema económico y cómo han intentado pagar los gastos de la hospitalización de su madre. Para hablar de este tema, Steff llamó a su padre, y de manera paralela argumentaron que ellos ya cubrieron la parte que les correspondía y hasta mostró una llamada grabada con los doctores, en la que aseguraban no haber recibido la otra parte (de Kim):

El Doctor dijo que no, yo mi parte ya la di, dos millones y medio di yo. Es lo que quedamos. Padre de Kim y Steff

La joven también acusó al influencer de influir en las decisiones de Kimberly, sugiriendo que existe una intención de distanciarla de su familia: “ Quiero el apoyo de una hermana mayor, yo te lo dije a ti, cuántas ganas no tenía de escribirte a veces. (...) Me disculpé contigo, nunca vas a estar sola ”, dijo Steff.

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