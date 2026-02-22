¿Juan de Dios Pantoja es bisexual y engañó a Kimberly Loaiza? Supuesto exnovio rompe el silencio

Cuando parecía que ciertos episodios del pasado ya habían quedado atrás, una nueva ola viral volvió a colocar a Juan de Dios Pantoja en el ojo del huracán. Todo comenzó con un video difundido en TikTok, donde se recopilan antiguas fotografías en las que aparece junto al influencer Alexander Ramírez quien asegura fue su pareja. La publicación detonó especulaciones, reacciones divididas y, sobre todo, una pregunta que volvió a circular con fuerza en redes sociales.

Mira: ¿César Pantoja, hermano de Juan de Dios Pantoja, arrestado en la Riviera Maya? Esto se sabe

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja habrían mentido / Redes sociales

¿Qué mostraba el video viral de TikTok que revivió el escándalo de Juan de Dios Pantoja y Alexander Ramírez?

Todo comenzó con un video difundido en TikTok, donde se recopilan antiguas fotografías en las que aparece Juan de Dios Pantoja junto al influencer Alexander Ramírez. La publicación detonó especulaciones, reacciones divididas y, sobre todo, una pregunta que volvió a circular con fuerza en redes sociales.

El clip, acompañado de la frase: “Nunca perdonaré que por culpa de Kim, esta hermosa pareja se separó”, no tardó en convertirse en tendencia. Usuarios comenzaron a revivir entrevistas, recuerdos y declaraciones previas, reabriendo un tema que durante años ha generado curiosidad entre seguidores del creador de contenido.

Aunque los rumores no son nuevos, el resurgimiento del material volvió a encender el debate, especialmente porque Alexander ya había hablado públicamente del tema en el pasado. Y es precisamente ahí donde la historia toma un giro interesante.

Lee: Excolaboradora de Hoy denuncia a Lizbeth Rodríguez por daño moral: Esto es lo que pide como compensación

¿Juan de Dios Pantoja y Alexander Ramírez fueron pareja?

La polémica actual no surgió de la nada. Alexander Ramírez ya había abordado este asunto en entrevistas previas en YouTube, donde afirmó que mantuvo una relación con Juan de Dios Pantoja durante ocho meses.

Según su versión, la ruptura no habría sido escandalosa, sino resultado de diferencias personales. En sus propias palabras, Alexander aseguró que intentó retomar la relación en varias ocasiones:

Sin embargo, es importante señalar que Juan de Dios nunca confirmó públicamente dicha relación.

Mira: ¿Kimberly Loaiza está embarazada? Reportan que la influencer estaría esperando su tercer hijo

Adjunto fotos de la historia de Juan De Dios con Alexander Ramírez (lokis tencha) contada por el mismo



Esto ya tiene un par de añitos unos 4 aprox

KEVIN PANINI pic.twitter.com/5XPU7z75dX — May 🌙 (@bigotesdegatox) April 17, 2020

¿Juan de Dios Pantoja le fue infiel a Kimberly Loaiza?

Uno de los puntos que más interés despierta entre los fans es la línea temporal. ¿Cuándo habría ocurrido esta presunta relación?

La historia conocida entre Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza es ampliamente documentada. Se conocieron en la adolescencia, ella con 15 años, él con 17, e iniciaron su noviazgo el 13 de enero de 2013. A pesar de obstáculos familiares, la pareja consolidó su relación con el paso de los años.

Alexander, por su parte, ha señalado que su cercanía con Juan de Dios ocurrió cuando el youtuber apenas comenzaba su carrera digital.

“Juan en ese entonces apenas quería empezar hacer videos por YouTube…”

De acuerdo con esa versión, los hechos habrían sucedido antes de que Juan de Dios alcanzara la fama masiva y antes de varios momentos clave en su relación con Kimberly Loaiza. Sin embargo aseguran, JD y Kimberly ya estaba juntos.

Hasta ahora, JD ha hecho caso omiso a las versiones de Alexander y a la viralidad de la noticia en X, Instagram y TikTok