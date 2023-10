Juan de Dios Pantoja admite que engañó a Kimberly Loaiza: “Me dejé llevar”

La polémica entre Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja continúa tras la revelación de una infidelidad por parte del influencer. Ahora la también cantante sorprendió a sus seguidores con un video en el que comparte una pelea con Juan de Dios Pantoja.

La también empresaria mexicana y TikToker subió a las historias de su Instagram un video en que expuso que no dejó entrar a su pareja a su casa, mientras este tocaba la puerta y le pedía que lo dejará pasar.

El momento fue publicado por medio de su cuenta de Instagram. Aunque minutos después lo eliminó, ya era demasiado tarde, debido a que algunos usuarios lo descargaron y comenzó a circular en internet.

La pareja en la alfombra roja de Los Latin Grammy. / Instagram:@juandediospantoja

"¡Vete! Que te largues, no voy abrir. No estoy lista para hablar”, le dice Kimberly en el video en el que supuestamente Juan de Dios Pantoja le toca la puerta e insiste en que tienen que hablar.

🚨 HISTORIA ELIMINADA DE KIMBERLY LOAIZA!

Juan de Dios Pantoja forcejeando la puerta y tratando de hacerle daño a Kimberly Loaiza pic.twitter.com/V7kwANoQDQ — cossio (@oscarcozz) October 21, 2023

Tras la polémica, algunos internautas señalaron a Kimberly y a Juan de Dios Pantoja de inventar una infidelidad para lanzar algún proyecto.

La influencer mexicana aclaró en Twitter que nada más lejos de la realidad: “Yo también quisiera que esto fuera una broma, o marketing para una canción, pero desgraciadamente él tiró todo lo que construimos a la basura”.

También informó que se alejaría un tiempo de las redes sociales: “Me alejaré un poco de redes sociales. No me siento muy bien pero sé que estaré mejo. No se preocupen. Espero que me entiendan. LOS AMO”, escribió.

Juan de Dios Pantoja admitió su infidelidad; está arrepentido

En su cuenta de la red social X (antes Twitter), este domingo 22 de octubre, Juan de Dios reconoció que fue infiel y está profundamente arrepentido. También suplicó perdón y reconoció que está consciente del daño que hizo a su pareja Kimberly.

Juan de Dios Pantoja le fue infiel a Kimberly

Una mujer grabó a Juan de Dios Pantoja en la cama de un motel tras pasar la noche con él. El video se filtró en las redes sociales este viernes 20 de octubre, día en el que la pareja se convirtió en tendencia, pues diversos internautas reaccionaron a este video íntimo, que actualmente tiene a los influencers en una fuerte crisis matrimonial.