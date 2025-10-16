Federica Quijano confiesa que es bisexual y temió perder a sus hijos: “Esperan que seas la mamá perfecta”

Antes de que se abriera emocionalmente frente a su hermano Héctor “Apio” Quijano, nadie imaginaba que Federica Quijano guardaba un temor tan profundo: el miedo a que le quitaran a sus hijos por ser bisexual. La cantante de 54 años se sinceró en el programa de YouTube Pipiris nights, donde habló sin filtros sobre su orientación sexual, sus relaciones amorosas y los retos que ha enfrentado como madre adoptiva.

¿Federica Quijano es bisexual, tiene novia?

En un episodio emotivo de Pipiris nights, el programa de YouTube conducido por Héctor “Apio” Quijano, Federica Quijano se abrió como nunca antes. Con 54 años de edad y una carrera consolidada en la música la cantante confesó que ha tenido relaciones tanto con hombres como con mujeres.

“Soy bisexual”, expresó la intérprete de La calle de las sirenas, uno de los éxitos más recordados de Kabah.

Federica también explicó que su forma de amar no está condicionada por el género, sino por la esencia de las personas. “Me he enamorado del ser humano, la persona, el corazón de la persona. He tenido hombres maravillosos y he tenido mujeres maravillosas”, dijo con total honestidad. La cantante no dio detalles acerca de su situación sentimental actual.

¿Por qué Federica Quijano temía perder a sus hijos adoptivos por su orientación?

La confesión más fuerte de Federica Quijano fue el miedo que sintió al adoptar a sus hijos, por temor a que su orientación sexual fuera usada en su contra. En México, donde aún existen prejuicios hacia la comunidad LGBT+, la cantante temía que su bisexualidad pudiera poner en riesgo la custodia de sus hijos.

“Sí ha sido difícil porque, como mujer, y más como adopté a mis hijos, esperan que seas la mamá perfecta para el niño perfecto, para hacer la familia” Federica Quijano

Aunque nunca se le cuestionó directamente por su orientación, el temor de que alguien pudiera usarlo como argumento para quitarle a sus hijos la acompañó durante años.

Federica Quijano “Había escuelas donde iba y (me decían) ‘no, pues tiene que tener a fuerza un papá para entrar’. Era... llegan tantas cosas y a mí me daban miedo tantas cosas, de ser atacada, juzgada, de que me quiten a mis hijos”

¿Quiénes son los hijos de Federica Quijano?

Federica Quijano decidió convertirse en madre en 2007. Primero adoptó a su hija, María Quijano Tapia, y posteriormente a su hijo, Sebastián Quijano Tapia. Ambos llevan sus apellidos, y han sido parte fundamental de su vida.

Sebastián fue diagnosticado con autismo, TDA (Trastorno por Déficit de Atención) y retraso mental cuando tenía apenas tres años. Desde entonces, Federica ha sido una madre comprometida, activa en causas sociales y defensora de los derechos de personas con discapacidad.

La cantante ha hablado en otras ocasiones sobre los retos de criar a un hijo con necesidades especiales, y cómo eso la ha hecho más fuerte.